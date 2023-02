Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (23^ giornata)

RISULTATI SERIE A: SPICCA IL DERBY AL BRIANTEO!

Sono tre le partite che sabato 18 febbraio ci faranno compagnia con i risultati di Serie A: si giocano gli anticipi della 23^ giornata, un turno inaugurato già ieri da Sassuolo Napoli e che oggi prosegue con i consueti match, secondo le fasce orarie conosciute. Si comincia dunque alle ore 15:00, a Marassi con Sampdoria Bologna; alle ore 18:00 ci sposteremo all’U-Power Stadium per il significativo derby Monza Milan, mentre alle ore 20:45 saremo a San Siro per assistere a Inter Udinese. Dunque le due milanesi sotto i riflettori per i risultati di Serie A di oggi, ma chiaramente non solo loro.

Bisognerebbe infatti parlare della Sampdoria, che apre un nuovo capitolo dell’affascinante corsa alla salvezza: i blucerchiati hanno strappato un pareggio all’Inter che forse non è stato del tutto positivo per la classifica, ma certamente ha portato morale in seno al gruppo e ha anche detto che la squadra di Dejan Stankovic è pronta a giocarsela. Attenzione anche al Monza, che nel 2023 sta facendo benissimo e può fare il colpo contro un Milan che è reduce dalle fatiche di Champions League ma sembra rinato; questo e altro dunque nei risultati di Serie A per gli anticipi della 23^ giornata.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Parlando in maniera più approfondita dei risultati di Serie A, possiamo dire che il Milan dopo oltre un mese è tornato alla vittoria e il successo contro il Torino è servito anche come trampolino per prendersi un importantissimo 1-0 in Champions League, contro il Tottenham: Stefano Pioli ha avuto il coraggio di cambiare passando alla difesa a tre, nel derby le cose sono andate decisamente male ma poi sono arrivate queste due vittorie di misura che potrebbero aver ridato slancio ai rossoneri che, ormai impossibilitati a vincere lo scudetto, devono comunque difendere la loro posizione nelle prime quattro e tornare a giocare la principale competizione europea.

È questo l’obiettivo anche dell’Inter, che rimane seconda in classifica ma continua a non convincere del tutto: la prova sta chiaramente nel pareggio raccolto sul campo della Sampdoria, un risultato deludente al di là che la corsa al tricolore sia ormai chiusa; Simone Inzaghi dovrà poi cimentarsi con gli ottavi di Champions League e dunque il match interno contro l’Udinese, con i friulani che vanno a caccia di un posto in Conference League, servirà come prova generale ma dovendo ovviamente tenere un occhio di riguardo al risultato, che deve essere la vittoria ad ogni costo. Non ci resta che vedere cosa succederà sui campi…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 23^ GIORNATA

Ore 15:00 Sampdoria Bologna

Ore 18:00 Monza Milan

Ore 20:45 Inter Udinese

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 62

Inter 44

Atalanta, Roma, Milan 41

Lazio 39

Torino, Udinese 30

Juventus (-15), Monza, Bologna 29

Empoli 27

Lecce, Fiorentina, Sassuolo 24

Salernitana 21

Spezia 19

Verona 17

Sampdoria 11

Cremonese 8











