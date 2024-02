Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (23^ giornata, oggi 3 febbraio 2024)

RISULTATI SERIE A: TOCCA AL MILAN!

Tornano a farci compagnia i risultati di Serie A: siamo nella 23^ giornata, anche questo turno è stato inaugurato dall’anticipo del venerdì (Lecce Fiorentina) e sabato 3 febbraio vivremo ben quattro partite. Si parte alle ore 15:00 con Empoli Genoa e Udinese Monza, si prosegue alle ore 18:00 con Frosinone Milan e si chiude alle ore 20:45 con Bologna Sassuolo; ricordiamo che questa è la giornata di Inter Juventus e allora una grande occasione ce l’ha il Milan che, fermato settimana scorsa dal Bologna in una partita incredibile, potrebbe avvicinare la vetta o anche solo i bianconeri al secondo posto.

Un Milan che deve stare attento: come detto non ha sfruttato il pareggio interno della Juventus, ma soprattutto ha visto avvicinarsi alcune concorrenti per la zona Champions League: la situazione in casa rossonera è ancora in divenire perché la squadra non è ancora del tutto decollata, ma oggi i risultati di Serie A propongono una trasferta contro un Frosinone che ha calato il suo rendimento e rischia ancora qualcosa in termini di retrocessione, ha bisogno di punti ed è avversario scomodo allo Stipe ma certamente è abbordabile per quelli che sono i valori della rosa allenata da Stefano Pioli.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie A ci propongono anche tre squadre che sono in lotta per la salvezza: incredibilmente è totalmente coinvolto anche il Sassuolo, che è entrato in crisi e non riesce più a fare risultati di prestigio. I neroverdi hanno un solo punto di vantaggio su quello che al terzultimo posto è diventato un terzetto: Verona, Udinese e Cagliari sono tutte lì a 18 punti, una lunghezza più sotto c’è l’Empoli che con Davide Nicola ha fatto 4 punti in due partite fermando la Juventus all’Allianz Stadium, e diventa cliente scomodissimo conoscendo i miracoli sportivi che l’allenatore piemontese ha fatto nel corso della carriera.

Il Genoa invece si è messo al sicuro ribaltando il Lecce nel lunch match di domenica scorsa: certo con 16 giornate da giocare 10 punti di margine possono essere pochi, ma il Grifone è undicesimo in classifica e ha parecchie squadre alle sue spalle, inoltre almeno a Marassi sembra aver trovato il ritmo per togliersi dai guai e, in più, la trasferta di oggi al Castellani è una bella opportunità per fare un gran passo avanti. Attenzione perché il Genoa non è nemmeno lontanissimo dalla possibilità di andare in Conference League, e davanti non stanno certo tenendo un ritmo impossibile…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 23^ GIORNATA

Ore 15:00 Empoli Genoa

Ore 15:00 Udinese Monza

Ore 18:00 Frosinone Milan

Ore 20:45 Bologna Sassuolo

CLASSIFICA SERIE A

Inter 54

Juventus 53

Milan 46

Atalanta 36

Lazio, Fiorentina 34

Bologna 33

Roma, Napoli 32

Torino 31

Monza, Genoa 28

Lecce 24

Frosinone 23

Sassuolo 19

Verona, Udinese, Cagliari 18

Empoli 17

Salernitana 12











