Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (23^ giornata)

Eccoci ad un nuovo appuntamento con i risultati di Serie A: sabato 8 febbraio si gioca la 23^ giornata che è la quarta del girone di ritorno, e vale la pena ricordare che questo turno si è già aperto con Roma Bologna. Dunque, oggi le partite cui assisteremo saranno tre: conosciamo gli orari che sono gli stessi dall’inizio della stagione. Alle ore 15:00 partenza con Fiorentina Atalanta, poi avremo il match del tardo pomeriggio (ore 18:00) che sarà Torino Sampdoria e infine vivremo il posticipo serale delle ore 20:45, vale a dire Verona Juventus. Sarà molto interessante scoprire quello che succederà sui tre campi, e ovviamente come cambierà la classifica di Serie A dopo questi anticipi della 23^ giornata; adesso possiamo fare una rapida valutazione di quello che ci attende sui terreni di gioco.

RISULTATI SERIE A: LA SITUAZIONE

Per i risultati di Serie A tornano a giocare Juventus e Atalanta, due delle prime quattro squadre della classifica: la capolista è tornata a vincere piegando la Fiorentina e adesso sa di non potersi permettere passi falsi, perchè l’Inter gioca il derby ma certamente ha tutto per continuare la marcia di inseguimento ai bianconeri, senza dimenticarsi della Lazio che è in corsa per lo scudetto e ci crede. La Dea invece non è riuscita a battere il Genoa domenica scorsa: non ha dunque sfruttato il ko della Roma e deve scrollarsi di dosso i giallorossi, magari anche provando ad accorciare sulle prime tre posizioni. Le avversarie sono di tutto rispetto: il Verona ha ormai chiuso i conti con la salvezza, sogna l’Europa League e già all’andata aveva messo paura alla Juventus, passando in vantaggio e sfiorando il pareggio. La Fiorentina arriva alla partita contro l’Atalanta dopo le polemiche scatenate dal presidente Rocco Commisso, più intenzionata che mai a fare punti per migliorare una classifica assolutamente mediocre. Al Grande Torino si apre ufficialmente l’era di Moreno Longo come allenatore granata: il Toro, reduce da tre partite in cui ha incassato 15 gol, non può sbagliare ma la Sampdoria, pur sconfitta in casa dal Napoli e con classifica di Serie A assolutamente pericolante, è in ripresa sul piano del gioco e sicuramente potrà infastidire i padroni di casa. Tra poco si gioca, vedremo allora cosa succederà…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 23^ GIORNATA

ore 15:00 Fiorentina Atalanta

ore 18:00 Torino Sampdoria

ore 20:45 Verona Juventus

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 54

Inter 51

Lazio 50

Atalanta, Roma 39

Bologna 33

Cagliari, Parma, Milan 32

Verona 31

Napoli 30

Torino 27

Sassuolo 26

Fiorentina 25

Udinese 24

Sampdoria 20

Lecce 19

Genoa 16

Brescia, Spal 15



© RIPRODUZIONE RISERVATA