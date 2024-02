RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Percorso netto per De Rossi! Diretta gol live score (10 febbraio 2024)

RISULTATI SERIE A: PERCORSO NETTO

Proseguendo l’analisi dei risultati di Serie A, e concentrandoci sul big match Roma Inter, possiamo notare come Daniele De Rossi abbia fino a questo momento avuto un percorso netto: se l’anno scorso Capitan Futuro non aveva invertito le sorti della Spal, con lui esonerato e gli estensi retrocessi a fine stagione, oggi la sua Roma sta volando e ha incamerato tre vittorie nelle prime tre partite con De Rossi allenatore. Esordio con 2-1 al Verona, poi stesso risultato per battere la Salernitana all’Arechi e infine il 4-0 al Cagliari: la sterzata dopo l’esonero di José Mourinho c’è effettivamente stata.

Certo: va anche detto che fino a questo momento la Roma ha giocato solo contro squadre in zona retrocessione e dunque anche in situazione “normale” ci si sarebbe aspettati che raccogliesse tre vittorie, ma lo scenario era delicato e De Rossi aveva zero panchina in Serie A. I nove punti raccolti finora sono dunque ottimi per classifica, morale e fiducia in vista dei prossimi impegni e appunto adesso l’asticella si alza non poco, perché allo stadio Olimpico arriva l’Inter capolista e con una difesa sostanzialmente impenetrabile, se la Roma dovesse superare anche questo test diventerebbe un problema davvero molto serio per tutte le rivali per l’accesso in Champions League… (agg. di Claudio Franceschini)

BIG MATCH ALL’OLIMPICO!

Un turno intenso quello che ci attende con i risultati di Serie A: dopo l’anticipo dell’Arechi, la 24^ giornata prosegue sabato 10 febbraio e tornano a essere tre gli anticipi, dunque uno per fascia oraria. Si parte alle ore 15:00 con Cagliari Lazio; si prosegue alle ore 18:00 con Roma Inter e si termina alle ore 20:45 con Sassuolo Torino, dunque inevitabilmente il big match è quello dello stadio Olimpico dove l’Inter, dopo aver battuto la Juventus, ha un altro test importante contro i giallorossi che sono reduci da tre vittorie consecutive, percorso netto al momento per Daniele De Rossi che va a caccia di un prestigioso poker.

Chi invece ha necessario bisogno di punti è il Sassuolo: i neroverdi infatti sono in crisi, hanno perso anche a Bologna e sono scivolati ad un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione. Un passo pessimo per Alessio Dionisi, che adesso dovrà dare risposte; così anche il Cagliari, perché Claudio Ranieri ha perso 4-0 nella sua Roma e gli isolani non possono quasi più sbagliare. Vedremo quello che succederà nel sabato dedicato ai risultati di Serie A, e come cambierà la classifica di un campionato che si sta rapidamente avvicinando alle fasi conclusive e dunque si fa sempre più entusiasmante.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca dunque tra poco per i risultati di Serie A: l’Inter continua a essere capolista e il successo sulla Juventus ha portato i nerazzurri ad avere 4 punti di vantaggio sui bianconeri, ma va ricordato che l’Inter ha una partita in meno e, anche se la deve recuperare contro un’Atalanta in grande forma, potenzialmente potrebbe anche volare a +7, mettendo una seria ipoteca sullo scudetto visto che, al netto della classifica che comunque parla chiaro, la squadra di Simone Inzaghi ha già dimostrato di essere superiore alla concorrenza.

Tra le squadre che non abbiamo citato nel parlare dei risultati di Serie A c’è poi la Lazio: i biancocelesti perdendo a Bergamo sono scivolati all’ottavo posto in classifica, certamente questo è anche dovuto al fatto che la graduatoria nelle posizioni europee sia parecchio corta ma Maurizio Sarri deve dare risposte importanti soprattutto nel rendimento esterno, perché soprattutto da quello passerà la possibilità di andare a giocare almeno l’Europa League. Ora è arrivato il momento di accomodarci e lasciare che a parlare siano i risultati di Serie A…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 24^ GIORNATA

Ore 15:00 Cagliari Lazio

Ore 18:00 Roma Inter

Ore 20:45 Sassuolo Torino

CLASSIFICA SERIE A

Inter* 57

Juventus 53

Milan 49

Atalanta* 39

Roma 38

Bologna* 36

Napoli* 35

Lazio*, Fiorentina* 34

Torino* 32

Monza, Genoa 29

Lecce 24

Frosinone 23

Empoli 21

Sassuolo*, Udinese 19

Verona, Cagliari 18

Salernitana 13











