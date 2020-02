Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (24^ giornata)

Dopo le grandi emozioni vissute in settimana per la Coppa Italia, ecco che il primo campionato italiano torna sotto ai riflettori e oggi, sabato 15 febbraio 2020 otterremo i primi risultati della Serie A per la 24^ giornata di campionato. Siamo dunque alla vigilia della quinta giornata di ritorno e siamo ben consapevoli che i punti che verranno messi in palio già oggi nei primi anticipi varranno moltissimo. Da programma poi ci attendono alcuni scontri diretti per la classifica del primo campionato italiano, davvero pesanti: vediamo subito quali sono. Oggi infatti, in questo sabato dedicato ai risultati della Serie A ecco che si comincerà ben presto con la sfida al Via del Mare tra Lecce e Spal attesa alle ore 15,00, mentre alle ore 18,00 sarà la volta dell’incontro tra Bologna e Genoa, previsto al Dall’Ara. Gran finale questa sera, alle ore 20,45, con la sfida per la Champions league tra Atalanta e Roma, attesa a Bergamo.

RISULTATI SERIE A: LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO

Come detto prima, i risultati della Serie A di oggi come i tre punti messi in palio oggi saranno più che significativi per la graduatoria di campionato e pure, come abbiamo ricordato, anche oggi ci attendono degli scontri diretti davvero brillanti, nelle zone più calde della graduatoria. Se in vetta è infatti ormai lotta a tre tra Inter, Juventus e Lazio (tutte molto vicine ora, specialmente dopo il passo falso di Sarri contro il Verona), pure poco dopo, infuria la battaglia per avere accesso alla prossima edizione delle coppe. Al momento infatti la Roma è a metà tra Champions league e Europa league e alle spalle ha pure a solo -5 punti a recuperare il Verona, che invece contende a Bologna, Cagliari, Parma e Milan l’accesso alla seconda competizione europea. Lontano al momento il Napoli, che dopo anche il KO col Lecce, quasi dispera di prendere parte alle coppe Uefa. Controllando la graduatoria, vediamo che pure in fondo la situazione non è meno complicata: Spal e Brescia stanno lottano per emergere dalla zona rossa della graduatoria e pure sta facendo fatica il Genoa, che con 19 punti messi da parte e dopo l’incoraggiante vittoria sul Cagliari, ancora non dispera.

RISULTATI SERIE A

Ore 15,00 Lecce-Spal

Ore 18,00 Bologna-Genoa

Ore 20,45 Atalanta-Roma

CLASSIFICA SERIE A

Inter, Juventus 54

Lazio 53

Atalanta 42

Roma 39

Verona 34

Bologna 33

Cagliari, Parma, Milan 32

Napoli, Bologna 30

Sassuolo 29

Torino 27

Fiorentina, Udinese 25

Sampdoria 23

Lecce 22

Genoa 19

Brescia 16

Spal 15



© RIPRODUZIONE RISERVATA