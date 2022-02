Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (25^ giornata)

RISULTATI SERIE A: SI PARTE CON LAZIO BOLOGNA!

I risultati di Serie A tornano a farci compagnia sabato 12 febbraio, con gli anticipi della 25^ giornata: sono tre le partite cui assisteremo oggi, un sabato inaugurato da Lazio Bologna (alle ore 15:00) e che naturalmente avrà il suo piatto forte in Napoli Inter, che si gioca alle ore 18:00. Il match delle ore 20:45 sarà invece Torino Venezia; dunque tre gare che ci porteranno poi alle sfide della domenica, ma intanto bisogna analizzare queste per provare a capire come potrebbe cambiare la classifica di un campionato sempre più entusiasmante.

I risultati di Serie A ci propongono l’highlight dal Diego Armando Maradona: Napoli Inter può valere un incredibile sorpasso in testa, perché i nerazzurri hanno perso il derby contro il Milan – che allo stesso modo ha una grande occasione, ma domani – e allora i partenopei ne possono approfittare, anche se poi l’Inter dovrà comunque recuperare una partita. Quel che è certo è che la lotta per lo scudetto si è totalmente riaperta domenica scorsa, e adesso Luciano Spalletti ci crede; ci sono poi altre due partite da giocare oggi e dunque analizziamo i risultati di Serie A parlando anche di queste…

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci avviciniamo dunque al quadro dei risultati di Serie A per questi anticipi della 25^ giornata. All’Olimpico arriva un Bologna che ha fermato la sua corsa, ma che dal punto di vista della salvezza rischia ancora poco: 10 punti di vantaggio sul Venezia, oggi dunque i lagunari potrebbero farsi più sotto e hanno una bella occasione, perché anche il Torino di Ivan Juric sembra aver rallentato e arriva da una incredibile sconfitta a Udine, maturata negli ultimissimi minuti. Il campionato dei granata resta comunque positivo; tutto sommato anche quello della Lazio, anche se chiaramente Maurizio Sarri non può sfuggire al paragone con il suo predecessore Simone Inzaghi.

Da questo punto di vista i biancocelesti non reggono il confronto, ma per essere la prima stagione Sarri sta comunque dimostrando di poter lottare per il sesto posto, che però potrebbe rischiare di diventare ottavo. In questo senso, potrebbe essere stata fondamentale la vittoria netta di Firenze; adesso vedremo come la Lazio si comporterà contro il grande ex Sinisa Mihajlovic, ma nel frattempo per i risultati di Serie A si sta per iniziare a giocare e inevitabilmente Napoli Inter cattura l’attenzione generale, perché può portare a un nuovo ribaltone in vetta alla classifica…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 25^ GIORNATA

Ore 15:00 Lazio Bologna

Ore 18:00 Napoli Inter

Ore 20:45 Torino Venezia

CLASSIFICA SERIE A

Inter* 53

Napoli, Milan 52

Juventus 45

Atalanta* 43

Lazio, Roma 39

Fiorentina* 36

Verona 33

Torino* 32

Empoli 30

Sassuolo 29

Bologna* 28

Udinese* 27

Spezia 26

Sampdoria 23

Cagliari 20

Venezia* 18

Genoa 14

Salernitana* 11

* una partita in meno



