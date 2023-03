Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (25^ giornata)

RISULTATI SERIE A: OGGI TRE ANTICIPI!

I risultati di Serie A tornano a farci compagnia sabato 4 marzo: dopo aver assistito all’anticipo Napoli Lazio, il programma della 25^ giornata prosegue oggi con tre partite che seguono il regolare calendario del sabato. Alle ore 15:00 avremo quindi Monza Empoli all’U-Power Stadium; alle ore 18:00 ci sposteremo al Gewiss Stadium per Atalanta Udinese, infine alle ore 20:45 eccoci a all’Artemio Franchi per Fiorentina Milan. La classifica di Serie A ci parla di un Napoli ormai lanciato verso uno scudetto che manca da 33 anni, dunque alle spalle dei partenopei si gioca per il secondo posto e la qualificazione alla prossima Champions League con il Milan oggi protagonista.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Juve a -10 dalla Champions! Diretta gol live score

I rossoneri sembrano aver superato la crisi di gennaio e lo hanno dimostrato anche nell’ultimo turno, battendo in casa l’Atalanta in una partita dominata; devono ancora guardarsi dagli assalti delle due romane (oltre che dell’Inter) e chiaramente stasera rischiano qualcosa sul campo di una Fiorentina ondivaga e ben al di sotto delle aspettative, ma che lo scorso lunedì ha rialzato la testa in maniera prepotente grazie al 3-0 di Verona. Vedremo allora come andranno le cose nei risultati di Serie A per gli anticipi della 25^ giornata, tra poche ore sarà tempo di lasciar parlare i campi…

Risultati Serie A, classifica/ Luis Alberto esalta la Lazio! Diretta gol live score

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie A ci propongono dunque tre partite molto interessanti: anche l’Atalanta è un’osservata speciale, la Dea infatti dopo aver perso in casa contro il Lecce è caduta appunto a San Siro, e si sta sensibilmente allontanando dalla qualificazione alla prossima Champions League. Attualmente i punti di ritardo sono 4 e c’è di mezzo anche la Roma quinta in classifica, ma soprattutto lo scenario è ancora potenzialmente in divenire perché la Juventus ha presentato ricordo per il caso delle plusvalenze, dunque i bianconeri potrebbero sulla carta vedersi restituiti i 15 punti e questo cambierebbe quasi totalmente lo scenario per un’Atalanta che non riesce a trovare la giusta continuità.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: il Milan stende l'Atalanta!

Potrebbe dunque essere una bella occasione per l’Udinese, che continua a inseguire un posto in Conference League: i friulani, che arrivano dal pareggio contro lo Spezia, vivono comunque la stessa situazione perché il nono posto in classifica in compagnia del Torino resterebbe attuale anche se alla Juventus fosse tolta la penalizzazione, ma ovviamente il margine dalla settima piazza aumenterebbe in maniera sensibile. Vedremo comunque: tra poco la parola passerà ai campi per i risultati di Serie A.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 25^ GIORNATA

Ore 15:00 Monza Empoli

Ore 18:00 Atalanta Udinese

Ore 20:45 Fiorentina Milan

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 65

Lazio 48

Inter, Milan 47

Roma 44

Atalanta 41

Juventus (-15), Bologna 35

Torino, Udinese 31

Monza 29

Fiorentina, Empoli 28

Sassuolo, Lecce 27

Salernitana 24

Spezia 20

Verona 17

Cremonese 12

Sampdoria 11











© RIPRODUZIONE RISERVATA