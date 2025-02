RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: LA LAZIO PUÒ SOGNARE!

Nei risultati Serie A per sabato 15 febbraio abbiamo tre partite davvero interessanti, che sono altri anticipi per la 25^ giornata: Atalanta Cagliari alle ore 15:00, Lazio Napoli alle ore 18:00 e Milan Verona alle ore 20:45, questo il quadro del giorno e allora la nostra attenzione si sposta inevitabilmente sull’Olimpico, dove la squadra di un ex partenopeo importante come Marco Baroni può forse sognare. La Lazio arriva da due vittorie consecutive, per il momento ha blindato il quarto posto che significherebbe Champions League ma forse può ambire a qualcosa di più: battendo la capolista si porterebbe a 7 punti dal Napoli, aspettando l’Inter, e lo scudetto potrebbe non essere più un’utopia.

Per contro abbiamo un Napoli che ha pareggiato le ultime due partite: gli infortuni sulla catena di sinistra hanno esposto il problema già noto di una rosa corta e indebolita (o non rinforzata) dal calciomercato invernale, per ora Antonio Conte ci ha messo una pezza ma a lungo andare il Napoli potrebbe calare sensibilmente, intanto già questo pomeriggio i risultati Serie A presentano un test importantissimo per la squadra che rischia di perdere il primo posto in classifica, questo anche a causa di un attacco che produce davvero poco (è il peggiore tra le squadre attualmente in zona europea, sia pure con la miglior difesa).

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: ATALANTA ALL’INSEGUIMENTO

Se la Lazio sogna, naturalmente ha tutto il diritto di farlo anche l’Atalanta, che per i risultati Serie A di oggi ospita il Cagliari dopo aver rifilato cinque gol al Verona: la Dea è tornata a volare o comunque a fare punti in maniera abbastanza costante, inizia la 25^ giornata a 5 punti dalla vetta e davvero la corsa allo scudetto la vede coinvolta, anche perché va ricordato che domani sera l’Inter è ospite della Juventus e tante cose potrebbero cambiare nelle prime posizione. Gian Piero Gasperini sa comunque di non dover sottovalutare il Cagliari, che sembra aver fatto un passo importante per la salvezza: gli isolani sono a +4 sulla zona retrocessione.

A proposito di questo, occhio al Verona che va a giocare a San Siro contro il Milan: abbiamo qui tre sconfitte nelle ultime cinque partite, la strada per Paolo Zanetti è ancora in salita anche se per il momento l’Hellas sarebbe salvo, il Milan però sta attraversando un bel momento ed è totalmente in corsa per un posto almeno in Europa League, ma tutto sommato anche in Champions qualora dovesse vincere il tanto atteso recupero di Bologna. Vedremo quello che succederà sui campi per i risultati Serie A…

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: ANTICIPI 25^ GIORNATA

Ore 15:00 Atalanta Cagliari

Ore 18:00 Lazio Napoli

Ore 20:45 Milan Verona

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 55

Inter 54

Atalanta 50

Lazio 45

Juventus 43

Fiorentina 42

Milan, Bologna 38

Roma 34

Udinese 30

Torino 28

Genoa 27

Cagliari, Lecce 24

Verona 23

Como 22

Empoli 21

Parma 20

Venezia 16

Monza 13