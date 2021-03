Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (26^ giornata)

RISULTATI SERIE A: SI TORNA DI NUOVO IN CAMPO

Appena superato un buon turno infrasettimanale, che pure ci ha regalato non pochi colpi di scena, ecco il primo campionato italiano torna protagonista oggi sabato 6 marzo 2021, e siamo dunque impazienti di scoprire i risultati della Serie A, per le prime sfide della 26^ giornata. Ad aprire un nuovo turno per la prima serie del calcio italiano, secondo il calendario, sono appena tre anticipi, match bollenti che davvero non possiamo perderci: vediamo subito quali sono. Da programma ufficiale, ecco che oggi il primo fischio d’inizio per la 26^ giornata sarà alla ore 15.00 con la partita tra Spezia e Benevento, attesa al Picco: alle ore 18.00 sarà poi spazio per Udinese-Sassuolo, prevista alla Dacia Arena. Gran finale per questo sabato dedicato ai risultati della Serie A all’Allianz Stadium, alle ore 20.45, con il big match tra Juventus e Lazio.

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA E CONTESTO

Benchè pure il precedente turno si sia chiuso solo lo scorso giovedì sera, davvero siamo impazienti di dare il via questo sabato tutto dedicato ai risultati della Serie A per le prime sfide della 26^ giornata: il programma pur risicato è importante e i tre punti che sono stati messi in palio potrebbero valere moltissimo a fine stagione. È infatti sfida decisiva quella attesa questa sera tra Juventus e Lazio, con la Vecchia Signora che, dopo anche il trionfo segnato con lo Spezia, punta a dare l’assalto decisolo al secondo gradino del podio della classifica della Serie A: non meno motivati i biancocelesti, che pure rimangono ai margini della zona UEFA. Saranno tre punti di peso anche quelli messi in palio tra Spezia e Benevento, oggi pomeriggio: le due debuttanti in Serie A sono infatti ancora impegnate in un duro scontro diretto per la salvezza, e se, classifica, alla mano, per Italiano e Inzaghi la situazione è rosea (nonostante gli ultimi scivoloni), pure non possono ancora tirare un sospiro di sollievo. Non dimentichiamoci poi della sfida tra Udinese e Sassuolo, che pure vede protagonisti due club in zona tranquilla per la classifica: siamo sicuri che sia Gotti che De Zerbi non si accontenteranno oggi di non farsi male.

RISULTATI SERIE A

Ore 15.00 Spezia-Benevento

Ore 18.00 Udinese-Sassuolo

Ore 20.45 Juventus-Lazio

CLASSIFICA SERIE A

Inter 59

Milan 53

Juventus, Atalanta 49

Roma 47

Napoli 44

Lazio 43

Verona 38

Sassuolo 36

Sampdoria 31

Udinese 29

Bologna 28

Genoa 27

Spezia, Fiorentina, Benevento 25

Cagliari 21

Torino 20

Parma 15

Crotone 12



© RIPRODUZIONE RISERVATA