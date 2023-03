RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: il sogno di Sarri, live score

RISULTATI SERIE A: IL SOGNO DI SARRI

Tra i risultati di Serie A abbiamo già visto che Bologna Lazio è una partita che può dire molto ai biancocelesti: Maurizio Sarri deve riscattare la sconfitta interna in Conference League, ma in campionato si è permesso di fermare la lunga striscia vincente di un Napoli che sembrava imbattibile ed è salito al terzo posto in classifica. Milan e Roma sono lì a un punto e dunque non si può stare tranquilli, ma Sarri potrebbe realmente portare la Lazio in Champions League: non sarebbe la prima volta, lo aveva fatto ovviamente nella sua grande striscia con il Napoli e poi anche con la Juventus, che aveva condotto alla vittoria dello scudetto nella stagione del lockdown salvo poi essere esonerato in favore di Andrea Pirlo, pagando forse la sconfitta in finale di Coppa Italia e soprattutto l’eliminazione agli ottavi di Champions League per mano del Lione.

Adesso Sarri può far diventare vincente anche questa Lazio: magari non metterà trofei in bacheca (resta da capire cosa succederà in Conference League ma andare a vincere in Olanda sarà tutt’altro che semplice), certamente però il passo nei risultati di Serie A è ottimo e trovando continuità anche in trasferta la Lazio potrebbe realmente spiccare il volo. Oggi Sarri è atteso da una partita complessa contro il Bologna di Thiago Motta… (agg. di Claudio Franceschini)

OGGI TRE ANTICIPI!

I risultati di Serie A ci fanno compagnia, sabato 11 marzo, con tre anticipi: siamo nella 26^ giornata che è stata già inaugurata ieri sera da Spezia Inter. Le tre partite di oggi partono come sempre alle ore 15:00, Empoli Udinese sarà la prima cui assisteremo nel pomeriggio e poi ci sposteremo al Diego Armando Maradona per la scintillante Napoli Atalanta. Il finale di questo sabato sarà dedicato al match delle ore 20:45 allo stadio Dall’Ara, che sarà Bologna Lazio. La situazione di classifica in testa ci dice che il Napoli ha 15 punti di vantaggio sull’Inter: indolore la sconfitta interna contro la Lazio.

Per gli uomini di Luciano Spalletti comunque si tratta di ripartire subito: non tanto perché lo scudetto sia in discussione (anzi) quanto perché si entra nel momento decisivo per la stagione anche per quanto riguarda una Champions League che può davvero portare lontani i partenopei, e dunque vincere anche queste partite “transitorie” aiuterebbe certamente a trovare la fiducia per il rush finale, e per togliersi magari enormi soddisfazioni. Per l’Atalanta espugnare il Maradona significherebbe poter tornare a contatto con la zona Champions League che si sta allontanando: vedremo cosa succederà…

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie A ci forniscono dunque una Napoli Atalanta che possiamo sicuramente considerare il big match di questo sabato; poi Bologna Lazio, nella quale i felsinei proveranno nuovamente a testare le loro ambizioni per un posto in Conference League che in questo momento stanno contenendo alla Juventus, aspettando che i bianconeri conoscano l’esito del loro ricorso sul caso plusvalenze e i 15 punti di penalizzazione. La Lazio, che ha appunto fatto il grande colpo a Napoli, ha poi perso in Conference League: sconfitta in casa dall’Az Alkmaar, la squadra di Maurizio Sarri almeno in questo momento sembra dare maggiore importanza ai risultati di Serie A.

Il che avrebbe anche un senso visto che la vittoria nell’ultimo turno ha portato i biancocelesti al secondo posto in classifica e a due soli punti di distanza dall’Inter, dunque con la concreta possibilità di chiudere anche con la piazza d’onore. Chiaramente allora non sarà da sbagliare la trasferta di Bologna, partita comunque complicata; per quanto riguarda Empoli Udinese, si affrontano due squadre che sono abbastanza tranquille in classifica ma che certamente vogliono migliorare ancor più, dunque tra poco i risultati di Serie A ci forniranno il loro quadro completo.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 26^ GIORNATA

Ore 15:00 Empoli Udinese

Ore 18:00 Napoli Atalanta

Ore 20:45 Bologna Lazio

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 65

Inter 50

Lazio 48

Roma, Milan 47

Atalanta 42

Juventus (-15), Bologna 35

Torino 34

Udinese, Monza 32

Fiorentina 31

Sassuolo 30

Empoli 28

Lecce 27

Salernitana 25

Spezia 24

Verona 18

Cremonese, Sampdoria 12











