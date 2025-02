RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: INTER PER IL RISCATTO!

Con i risultati Serie A prosegue il programma della 26^ giornata: c’è stato l’anticipo al Via del Mare, sabato 22 febbraio si torna in campo con quattro partite, dunque una in più rispetto al solito perché alle ore 15:00 si raddoppia con Parma Bologna e Venezia Lazio, mentre alle ore 18:00 avremo Torino Milan e alle ore 20:45 Inter Genoa. Sarà il giorno dell’esordio di Cristian Chivu nel massimo campionato, subito chiamato a riprendere per i capelli un Parma la cui situazione si sta facendo sempre più difficile:; sarà anche la possibilità immediata per l’Inter di riscattare la sconfitta subita dalla Juventus, che ha impedito di operare il sorpasso al Napoli.

Non solo: i nerazzurri hanno perso un punto rispetto ai partenopei, e non per la prima volta non sono riusciti a sfruttare l’occasione, tra queste il recupero di Firenze chiuso con lo 0-3. Per Simone Inzaghi inizia dunque un periodo davvero importante e delicato in attesa che torni anche la Champions League, ma attenzione ai risultati Serie A di oggi perché il Genoa sta bene, ha piegato il Venezia con due gol negli ultimi minuti e sostanzialmente è già salvo, per Patrick Vieira sarà un match contro una squadra con cui ha giocato, ma anche un esame di maturità per sé e per il Grifone.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: IL MILAN CI CREDE

Se nei risultati Serie A di oggi l’Inter è a caccia di riscatto immediato, il Milan vuole conferme: i rossoneri sono riusciti a piegare anche il Verona e Santiago Gimenez ha già dimostrato di poter essere un acquisto determinante, va ricordato che il Milan deve recuperare la partita di Bologna e dunque virtualmente potrebbe anche essere a due soli punti dal quarto posto, si è fatto tanto parlare dei cali di concentrazione del Diavolo ma la classifica ci dice che si sta concretamente giocando la prossima Champions League, questo naturalmente vale anche per il Bologna che ha gli stessi punti e il recupero ce l’avrà appunto al Dall’Ara.

Intanto oggi per la banda di Vincenzo Italiano c’è il sempre sentito derby contro il Parma: sfida tosta perché come detto i ducali hanno cambiato allenatore e potrebbero risentire positivamente della scossa, ma questo non toglie il fatto che per il Bologna sia una bella occasione per addentrarsi ancor più nelle zone europee e continuare a sognare la seconda qualificazione consecutiva in Champions League, tra poco i campi ci diranno cosa succederà nel contesto dei risultati Serie A per la 26^ giornata.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 26^ GIORNATA

Ore 15:00 Parma Bologna

Ore 15:00 Venezia Lazio

Ore 18:00 Torino Milan

Ore 20:45 Inter Genoa

