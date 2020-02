Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (26^ giornata)

Per i risultati Serie A oggi è un sabato curioso, innanzitutto per motivi di calendario dal momento che siamo al 29 febbraio. Anno bisestile che secondo un proverbio sarebbe funesto, di certo in questi giorni il Coronavirus sta creando molti problemi anche al mondo del calcio e dello sport più in generale. Dopo lo scorso turno più che dimezzato, oggi si prova ripartire, anche se in tutte le Regioni in emergenza le partite saranno disputate rigorosamente a porte chiuse. In ogni caso, andiamo subito a ricordare quali saranno le partite attese oggi per aprire il quadro dei risultati Serie A per la ventiseiesima giornata: alle ore 15.00 apertura con Lazio Bologna, che sarà seguita alle ore 18.00 da Udinese Fiorentina ed infine alle ore 20.45 dalla classica Napoli Torino. Attenzione però alla classifica di Serie A, perché tra anticipi e partite invece rinviate nella scorsa giornata, ci saranno anche due match di differenza fra una squadra e l’altra questa sera.

RISULTATI SERIE A: ATTACCO ALLA VETTA

Presentando i risultati Serie A per le partite in programma già oggi, ci sembra doveroso spendere ora qualche parola in più sulla Lazio che apre la giornata del massimo campionato con l’anticipo del sabato pomeriggio contro il Bologna. In caso di vittoria, i biancocelesti di Simone Inzaghi infatti balzeranno al comando della classifica in solitario, mentre con un pareggio aggancerebbero comunque la Juventus almeno fino a domani sera. In ogni caso, il turno si fa molto interessante perché avremo il derby d’Italia che rallenterà almeno una delle rivali scudetto della Lazio, che deve cercare la vittoria proprio per approfittare nel migliore dei modi dello scontro fra Juventus e Inter. I numeri della Lazio diventano sempre più impressionanti partita dopo partita e dunque a questo punto l’obiettivo non può più essere semplicemente la qualificazione alla prossima Champions League, ormai acquisita. Oggi pomeriggio sarà il momento dell’attacco alla vetta…

RISULTATI SERIE A, 26^ GIORNATA

Ore 15.00 Lazio Bologna

Ore 18.00 Udinese Fiorentina

Ore 20.45 Napoli Torino

CLASSIFICA

Juventus 60

Lazio 59

Inter 54

Atalanta 45

Roma 42

Napoli, Milan 36

Parma, Verona 35

Bologna 34

Cagliari 32

Fiorentina, Sassuolo 29

Torino, Udinese 27

Lecce 25

Sampdoria 23

Genoa 22

Brescia 16

Spal 15



