RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: che era successo all’andata

Prima di dare il via a questo venerdi tutto dedicato ai risultati della Serie A, ci pare senza dubbio curioso fare un passo indietro e andare a controllare che cosa era successo per gli stessi incroci che ci terranno compagnia solo oggi, solo nel turno di andata del campionato in corso. Facciamo dunque un salto alla ottava giornata della Serie A 2020-21 dove pure a sorpresa, lo scorso 21 novembre lo Spezia aveva trovato un insperato pareggio a reti bianche contro la Dea. Per i bergamaschi, da diverse stagioni tra i più prolifici della Serie A è parso “strano” non sfondare contro la neopromossa: certo Gasperini e i suoi vorranno oggi vendicarsi. Nel medesimo turno, occorso a novembre invece ricordiamo che fu ampia vittoria della Lazio contro il Crotone di Mister Stroppa. Allo Scida, per la precisione, ricordiamo che fu successo biancoceleste col risultato di 2-0: decisive furono le reti di Immobile e Correa (una per tempo).

OGGI I PRIMI ANTICIPI

In una settimana ricca di impegni con le coppe UEFA, ecco che il primo campionato nazionale torna protagonista già oggi, venerdi 12 marzo 2021 per i primi risultati della Serie A per la 27^ giornata. Cosa non troppo usuale è che siano ben due gli anticipi della prima serie che ci faranno compagnia in questo venerdi, tenuto poi conto che sempre i nostri beniamini della Serie A saranno chiamato in causa anche sabato e domenica: ma non ci lamentiamo, impazienti di dare il via a un turno che pure si annuncia davvero ricco di colpi di scena. Anzi già oggi il programma ufficiale ci propone delle sfide da non perderci per il 27^ turno. Calendario alla mano vediamo infatti che oggi il primo fischio d’inizio sarà già alle ore 15.00 quando all’Olimpico andrà in scena l’incontro tra Lazio e Crotone: solo alle ore 21.00 invece sarà tempo del secondo anticipo del venerdi, previsto a Bergamo tra Atalanta e Spezia.

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA E CONTESTO

Impazienti di dare il via a un nuovo brillante venerdi tutto dedicato ai risultati della Serie A, pure ci pare doveroso dare un occhio anche alla classifica del campionato, alla vigilia della 27^ giornata. Come abbiamo visto saranno impegnate oggi formazioni in lotta per il miglior piazzamento in vetta come Atalanta e Lazio, che litigano per un posto nelle coppe, come pure due club come Spezia e Crotone che animano i gradini più bassi. Vale allora la pena di ricordare che leader indiscusso della Serie A è ancora l’Inter di Conte, con 62 punti e un vantaggio di già sei punti sul primo rivale, il Milan. A podio troviamo poi la Juventus, seguire dalla Roma e con l’Atalanta di Gasperini solo quinta dopo il KO rimediato proprio con la Beneamata pochi giorni fa. Di fila è poi spazio per Napoli e per la Lazio, che ancora fatica dal settimo gradino, appena lontana dalla zona UEFA. Dobbiamo invece scorre in basso per trovare le altre due squadre oggi in gara: ecco allora lo Spezia, alla 15^ posizione e in comoda piazza salvezza, che pure ha da rimediare a qualche scivolone di troppo appena incassato dalla squadra di Italiano. Ne ha di verdetti da riscattare il Crotone, fanalino di coda della Serie A con solo 20 punti messi a tabella, di cui però tre sono arrivati dall’ultimo turno col Torino. Aggiungiamo che oltre agli squali rimangono ancora in zona pericolosa anche Parma e Torino, mentre Cagliari e Benevento (appena dietro i liguri) sono tra i primi club a dirsi “salvi”, almeno per il momento.

RISULTATI SERIE A

Ore 15.00 Lazio-Crotone

Ore 20.45 Atalanta-Spezia

CLASSIFICA SERIE A

Inter 62

Milan 56

Juventus 52

Roma 50

Atalanta 49

Napoli 47

Lazio 43

Verona 38

Sassuolo 36

Sampdoria, Udinese 32

Bologna 28

Genoa 27

Fiorentina, Spezia, Benevento 26

Cagliari 21

Torino 20

Parma 16

Crotone 15



