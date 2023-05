RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Anticipi 37^ giornata: in tre a caccia della salvezza! (27 maggio 2023)

RISULTATI SERIE A: LA CORSA SALVEZZA

I risultati di Serie A ci propongono oggi Spezia Torino: resta un mistero il perché Verona Empoli e Monza Lecce si giochino domani e tra l’altro in orari diversi, ma comunque Spezia, Verona e Lecce sono le tre squadre che, dopo la retrocessione aritmetica della Cremonese, restano in corsa per evitare di essere la terza squadra a finire in Serie B. La classifica ci dice che il Lecce ha 33 punti, lo Spezia 31 e il Verona 30: domenica scorsa si è disputata l’ultima sfida diretta con il pareggio tra salentini e liguri, grande occasione persa dalla formazione di casa che, vincendo, sarebbe stata praticamente salva perché sarebbe salita a +5 sul Verona. A proposito di sfide dirette.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: la Juve crolla a Empoli!

Lo Spezia ha pareggiato due volte (e sempre per 0-0) contro il Lecce ma ha una differenza reti decisamente peggiore (-26 contro il -13 dei salentini), contro il Verona è in vantaggio (2-1 al Bentegodi e reti bianche al Picco), mentre tra Verona e Lecce abbiamo un doppio successo per l’Hellas. Quindi: nella classifica avulsa, con arrivo a tre squadre, retrocederebbero i pugliesi mentre sarebbero salve Verona e Spezia. Cosa ci propone invece il calendario per i risultati di Serie A? Abbiamo citato le partite della 37^ giornata, nell’ultimo turno invece ci saranno Milan Verona, Lecce Bologna e Roma Spezia. Saranno davvero 180 minuti di fuoco, a Spezia e Verona vista la prossima settimana converrebbe mettersi al sicuro oggi… (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Lazio, Champions vicinissima! Diretta gol live score

UN SABATO RICCO!

Ci apprestiamo a vivere un sabato 27 maggio molto intenso per quanto riguarda i risultati di Serie A: le partite che ci faranno compagnia oggi saranno quattro. In origine sarebbero state tre, ma poi la Lega ha disposto lo spostamento di Salernitana Udinese: dunque alle ore 15:00 saremo all’Arechi ma anche al Picco per Spezia Torino, le altre due gare si disputeranno in seguito e cioè alle ore 18:00, con Fiorentina Roma, e alle ore 20:45 con Inter Atalanta. Corsa salvezza e alla Champions League o comunque alle coppe europee: questo il contesto odierno nei risultati di Serie A.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: Milan a valanga!

I 10 punti di penalizzazione inflitti alla Juventus hanno di fatto portato l’Inter in Champions League – aspettando la finale di Istanbul – creando dunque uno scenario nel quale a questo punto potremmo realmente portare cinque squadre nella principale competizione europea; la partita di San Siro è molto più importante per l’Atalanta che, quinta a tre punti dal Milan, spera ancora di fare il passo decisivo verso il quarto posto e vuole blindare se non altro il suo pass per l’Europa League. Vedremo cosa ci racconteranno i campi, ricordando che lo scenario sarà più completo con le partite di domani.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Nel parlare dei risultati di Serie A per questa 37^ giornata bisogna anche considerare i possibili intrecci che arriveranno dalle coppe europee. Con l’Inter sostanzialmente certa del quarto posto le squadre italiane in Champions League possono davvero essere cinque, se la Roma dovesse vincere l’Europa League e rimanere fuori dalla Top 4 (come appare probabile: è a -4 dal Milan). La Fiorentina invece, trionfando in Conference League, andrebbe nella competizione superiore: qui la situazione è da definire, insieme ai viola potrebbero giocare la quinta e la sesta (al momento la già citata Atalanta e la Roma).

A questo punto però non ci sarebbero nostre rappresentanti in Conference League, e dunque il settimo posto non consentirebbe alla Juventus di andare in Europa. Sia come sia, sarà un sabato come detto molto intenso: parleremo anche della corsa per non retrocedere ma intanto ecco la presentazione della giornata per quanto riguarda i risultati di Serie A, con i quattro anticipi della 37^ giornata e la classifica di un campionato che deve ancora fornire i suoi ultimi verdetti.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 37^ GIORNATA

Ore 15:00 Salernitana Udinese

Ore 15:00 Spezia Torino

Ore 18:00 Fiorentina Roma

Ore 20:45 Inter Atalanta

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 86

Lazio 68

Inter 66

Milan 64

Atalanta 61

Roma 60

Juventus (-10) 59

Monza 52

Bologna, Torino, Fiorentina 50

Udinese 46

Sassuolo 45

Empoli 42

Salernitana 39

Lecce 33

Spezia 31

Verona 30

Cremonese 24

Sampdoria 19











© RIPRODUZIONE RISERVATA