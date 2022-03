Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (28^ giornata)

RISULTATI SERIE A: SI COMINCIA CON UDINESE SAMPDORIA

I risultati di Serie A tornano a farci compagnia sabato 5 marzo, con le partite della 28^ giornata: avremo tre anticipi, ricordando ovviamente che già ieri sera abbiamo vissuto Inter Salernitana. Le gare del giorno invece prenderanno il via alle ore 15:00 con Udinese Sampdoria; senza nulla togliere alle altre partite il piatto forte arriverà alle ore 18:00 quando vivremo Roma Atalanta, alle ore 20:45 poi l’altra squadra della capitale sarà alla Sardegna Arena per Cagliari Lazio. Tre partite, tre situazioni differenti con incroci che potranno cambiare molto nella classifica di Serie A che chiaramente sta ancora cercando la sua definizione.

Per il momento possiamo dire che all’Olimpico si gioca una sorta di spareggio per mantenere vive le speranze di Champions League, ma anche quelle di qualificazione diretta all’Europa League; ad approfittarne potrebbe essere la stessa Lazio, intanto la Roma è rimasta viva con un rigore assegnato tramite Var all’ultimo secondo, che ha permesso a José Mourinho (che era squalificato) di battere lo Spezia, mentre l’Atalanta è tornata a una vittoria che mancava da tempo demolendo la Sampdoria con un netto 4-0. Vedremo quindi come andranno queste sfide per i risultati di Serie A…

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Si avvicina dunque il momento di vivere le partite per i risultati di Serie A. Molto interessante, come abbiamo già detto, la lotta per l’Europa: l’Atalanta si trova a 3 punti dal quarto posto in classifica occupato dalla Juventus, ma deve ancora recuperare una partita e dunque potenzialmente può operare l’aggancio, avendo poi la doppia sfida diretta a favore per prendersi idealmente l’ultimo spot per la Champions League, che sarebbe per la Dea la quarta partecipazione consecutiva. La Roma è a sua volta a 3 lunghezze dall’Atalanta: nell’ultima giornata il rigore di Abraham al Picco ha permesso ai giallorossi di tornare alla vittoria e operare un doppio salto nella classifica di Serie A, scavalcando Fiorentina (una partita in meno) e Lazio che hanno perso.

I giallorossi sono anche riusciti ad allontanare lo spettro del Verona, una squadra che sta facendo benissimo – anche meglio dell’anno scorso – e che in questo momento non può non essere considerata una candidata almeno per la Conference League, se non qualcosa di più. Dunque Roma Atalanta, il clou nei risultati di Serie A legati agli anticipi della 28^ giornata, ci darà parecchie indicazioni legate alla classifica ma ovviamente non bisogna sottovalutare le altre partite che si giocano sabato 5 marzo, e dunque tra poco andremo a presentare tutto il quadro del turno…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 28^ GIORNATA

Ore 15:00 Udinese Sampdoria

Ore 18:00 Roma Atalanta

Ore 20:45 Cagliari Lazio

CLASSIFICA SERIE A

Inter 58

Napoli, Milan 57

Juventus 50

Atalanta 47

Roma 44

Lazio 43

Fiorentina 42

Verona 40

Sassuolo 36

Torino 33

Bologna 32

Empoli 31

Udinese, Sampdoria, Spezia 26

Cagliari 25

Venezia 22

Genoa 17

Salernitana 15



