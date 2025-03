RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: MILANO VERSO I DERBY

Saranno ancora quattro gli anticipi previsti per i risultati Serie A, si parla di sabato 8 marzo 2025 e delle gare che, in programma oggi per la 28^ giornata, saranno Como Venezia e Parma Torino alle ore 15:00, poi Lecce Milan alle ore 18:00 e Inter Monza alle ore 20:45. Inevitabile porre l’accento sulle due milanesi, che si presentano a questo turno con una distanza di 17 punti a favore dei nerazzurri, ma anche lanciate verso quello che sarà un doppio derby di Coppa Italia che potrebbe in qualche modo rilanciare le ambizioni rossonere oppure sublimare, almeno per il momento, le aspettative di un’Inter ancora in corsa in Champions League e prima in classifica, pur avendo mancato un bel match point.

Inter che certamente non ha brillato a Napoli, ma è andata vicina a una vittoria che presumibilmente sarebbe stata decisiva; adesso invece Simone Inzaghi ha i partenopei sempre a un punto, deve ringraziare il Venezia che ha fermato l’Atalanta e anche la Juventus potrebbe dare fastidio. Del Milan, poco da dire: sostanzialmente fuori da tutto ma, avendo già vinto la Supercoppa, è pur sempre possibile una doppietta nazionale anche se il quadro è quello di una dirigenza confusa e tifosi che hanno perso la pazienza, si va verso una rivoluzione estiva, l’ennesima, ma nei risultati Serie A la squadra rossonera ha il dovere di salvare il salvabile, ovvero arrivare almeno in Europa League.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: PER LA SALVEZZA

Nei risultati Serie A di oggi bisogna poi concentrarsi su una corsa salvezza sempre più entusiasmante: possiamo ragionevolmente dire che il Monza, salvo miracoli, sia la prima squadra condannata alla retrocessione ma le altre se la giocano, anche il Venezia che a Bergamo avrebbe anche meritato qualcosa in più del pareggio e che ora spera nel Torino, in forma e reduce da due vittorie, perché fermi il Parma avvicinando ancor più il quartultimo posto. Il Venezia però ha un compito proibitivo a Como, i lariani infatti pur perdendo a Roma hanno fatto vedere di essere una compagine che sa giocare a calcio e che però raccoglie sempre meno di quanto potrebbe.

Due partite abbastanza decisive, come determinante sarà il risultato del Lecce che può provare a sfruttare le difficoltà del Milan: Marco Giampaolo affronta una partita da ex e ha bisogno di rimettersi in corsa, era partito bene sulla panchina salentina ma poi ha perso qualche colpo di troppo e adesso spera di non pagare. Attenzione dunque al risultato che potrebbe maturare al Via del Mare, tutt’altro che scontato in questi risultati Serie A; come detto il Torino appare tranquillo in undicesima posizione, comunque sempre con la speranza di migliorare lo scenario e chiudere se non altro con un segno positivo un campionato che potremmo definire senza troppi guizzi.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 28^ GIORNATA

Ore 15:00 Como Venezia

Ore 15:00 Parma Torino

Ore 18:00 Lecce Milan

Ore 20:45 Inter Monza

CLASSIFICA SERIE A

Inter 58

Napoli 57

Atalanta 55

Juventus 52

Lazio 50

Bologna 47

Fiorentina 45

Roma 43

Milan 41

Udinese 39

Torino 34

Genoa 31

Como 28

Verona 26

Cagliari, Lecce 25

Parma 23

Empoli 22

Venezia 18

Monza 14