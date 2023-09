RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Il Verona è la sorpresa! Diretta gol live score 3^ giornata (1 settembre 2023)

RISULTATI SERIE A: LA SORPRESA

Parlando dei risultati di Serie A è quasi inevitabile porre l’accento sulla grande sorpresa di questo avvio di stagione: due partite non possono fornire un riassunto completo, ma la classifica da analizzare è quella di oggi e ci dice che, insieme alle big Milan, Napoli e Inter, a punteggio pieno c’è il Verona. L’anno scorso l’Hellas aveva avuto un avvio di stagione disastroso, aveva aperto una serie incredibile di sconfitte e, quando Gabriele Cioffi era stato sollevato per fare posto a Salvatore Bocchetti, sembrava davvero finita anche perché l’ex difensore di Genoa e Milan non era riuscito a invertire la tendenza.

Il miracolo lo ha fatto Marco Zaffaroni, che ha portato il Verona a un playout poi vinto contro lo Spezia: salvezza e addio per il tecnico, che ha lasciato spazio a Marco Baroni a sua volta reduce dalla conferma in Serie con il Lecce. Pronti via, il tecnico fiorentino ha vinto a Empoli una sfida diretta molto importante; poi ha fatto ancora meglio, battendo la Roma nell’esordio al Bentegodi. Oggi il Verona va a giocare sul campo di un Sassuolo che ha zero punti e zero gol segnati: naturalmente il risultato potrebbe essere a sorpresa ma gli scaligeri stanno sicuramente stupendo tutti gli addetti ai lavori, dunque tra poco vedremo se saliranno a 9 punti in classifica… (agg. di Claudio Franceschini)

BIG MATCH ALL’OLIMPICO!

Questa volta i risultati di Serie A iniziano a farci compagnia da venerdì: il primo giorno di settembre vivremo Sassuolo Verona alle ore 18:30 e Roma Milan alle ore 20:45, sono questi i primi due anticipi di una terza giornata in cui il calendario cambia rispetto ai due turni che hanno aperto il campionato. Il primo big match della stagione va dunque in scena allo stadio Olimpico, tra una Roma che dopo 180 minuti ha ottenuto un solo punto, e deve quindi fornire delle risposte concrete evitando di entrare in crisi, e un Milan che al contrario sta viaggiando con il vento in poppa e convince pienamente nelle sue prime uscite.

Riguardo la partita che si gioca al Mapei Stadium, situazione simile anche se nel lungo periodo né il Sassuolo né il Verona potranno puntare troppo in alto; tuttavia al momento l’Hellas può ritagliarsi delle belle soddisfazioni visto che sta navigando a punteggio pieno in classifica, viceversa i neroverdi hanno perso entrambe le loro partite e non hanno ancora segnato, mostrando già palesi difficoltà. In attesa di scoprire cosa succederà nei risultati di Serie A di venerdì, facciamo qualche altra rapida analisi circa i due anticipi che ci attendono venerdì 1 settembre.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca tra poco per i risultati di Serie A: come detto Roma Milan rappresenta la grande sfida della terza giornata, una partita che tecnicamente varrebbe per lo scudetto e che invece allo stato attuale potrebbe mettere 8 punti di distanza in classifica tra le due squadre. La Roma è partita con il freno a mano tirato, l’assenza congiunta di Dybala e Lorenzo Pellegrini alla prima giornata si è fatta sentire e ora l’argentino si è nuovamente fermato, ma José Mourinho spera di poter contare sui nuovi acquisti che, una volta entrati in ritmo, potrebbero dare una grossa mano a risalire la corrente per una squadra che sa di poter puntare alla Top 4.

Il Milan era onestamente partito con qualche dubbio, ma il calciomercato estivo è stato imponente e i nomi di chi è arrivato altisonanti, in certi casi: se Reijnders rappresenta una piacevole scoperta ai livelli della nostra Serie A, Pulisic è un grande talento che si era perso nelle ultime stagioni, ma che in Bundesliga e Premier League aveva mostrato quanto potesse dare a una big. Adesso dunque il Milan spera di andare in fuga in classifica: scopriremo tra poco, vivendo insieme i risultati di Serie A, se effettivamente sarà così…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 3^ GIORNATA

Ore 18:30 Sassuolo Verona

Ore 20:45 Roma Milan

CLASSIFICA SERIE A

Milan, Napoli, Inter, Verona 6

Fiorentina, Juventus, Lecce 4

Atalanta, Monza, Frosinone, Genoa 3

Salernitana 2

Roma, Bologna, Cagliari, Torino, Udinese 1

Lazio, Empoli, Sassuolo 0











