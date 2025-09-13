Risultati Serie A, classifica: diretta gol live score delle partite che si giocano come anticipi della 3^ giornata, sabato 13 settembre.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: SI COMINCIA!

Si comincia con Cagliari Parma questo intenso sabato dedicato ai risultati Serie A, in attesa dei due big match che arriveranno più tardi. È interessante notare che, delle sei squadre in campo oggi, ben quattro hanno un allenatore nuovo rispetto alla passata stagione; per di più sarebbero cinque se considerassimo anche l’inizio dello scorso anno perché sulla panchina della Juventus sedeva Thiago Motta che a marzo è stato esonerato in favore di Igor Tudor. Ancor più curioso il fatto che il solo Cristian Chivu, con l’Inter, abbia già vinto una partita: il 5-0 nerazzurro al Torino, prima della sconfitta di San Siro contro l’Udinese.

Carlos Cuesta con il Parma ha raccolto un pareggio contro l’Atalanta dopo aver perso all’Allianz Stadium; Fabio Pisacane con il Cagliari ha ripreso la Fiorentina all’ultimo respiro ma poi allo stesso modo ha perso a Napoli, mentre Stefano Pioli sulla panchina dei viola ha pareggiato appunto contro gli isolani e poi anche sul campo del Torino. Insomma: risultati Serie A che forse questi allenatori avrebbero sperato migliori, ma siamo solo all’inizio del percorso e allora tocca mettersi comodi e stare a vedere quello che succederà oggi, finalmente è infatti tornato il momento di giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

SI TORNA DOPO LA SOSTA

Eccoci ancora in compagnia dei risultati Serie A, per un sabato 13 settembre molto importante perché, per la prima volta nel corso della stagione, abbiamo un turno che arriva dopo la sosta per le nazionali. Gli anticipi della 3^ giornata poi ci consegnano due partite da non perdere, precedute da Cagliari Parma.

Le danze vengono aperte in Sardegna: una partita che profuma già di sfida salvezza tra due squadre che nelle prime due giornate hanno raccolto un solo punto, anche se il Cagliari è andato davvero ad un passo dal fermare il Napoli al Diego Armando Maradona e il Parma ha imposto il pareggio all’Atalanta.

Il top di gamma però sarà riservato più tardi nei risultati Serie A: alle ore 18:00 Juventus Inter è il primo big match del campionato e può già essere molto significativo, non si può poi sottovalutare Fiorentina Napoli (ore 20:45) con i partenopei che per il momento non hanno tradito le attese.

Due partite e due vittorie per la banda di Antonio Conte, che ora va a caccia di conferme contro una Viola certamente migliorata, ma che per ora non ha ancora vinto. Sarà allora davvero intrigante entrare nel merito dei risultati Serie A, noi adesso proviamo a farlo con qualche altra considerazione sulle partite che ci aspettano.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: IL GIORNO DEL DERBY D’ITALIA

Si parte con i risultati Serie A, e come detto Juventus Inter è al centro di questo sabato: il derby d’Italia è affascinante di per sé, lo è ancor di più se pensiamo allo scintillante 4-4 che l’anno scorso era andato in scena a San Siro, o alla vittoria della Juventus che nel girone di ritorno aveva tolto punti poi rivelatisi vitali nella corsa scudetto dell’Inter. In questo campionato entrambe sono arrivate tra tanti dubbi e non troppe certezze; per il momento i bianconeri hanno sempre vinto ma sono attesi ad avversari più probanti, come lo sono i nerazzurri che prima della sosta hanno perso in casa contro l’Udinese, esponendo i loro problemi.

Gli ultimi giorni di calciomercato hanno certamente sorriso alla Juventus, forte degli acquisti di Edon Zhegrova e Lois Openda; l’Inter è come rimasta a guardare, scegliendo di fatto di puntare sulla vecchia guardia ma con le scorie della scorsa primavera, un anno in più per i senatori e soprattutto un allenatore nuovo che dovrà essere bravo a instillare le giuste motivazioni. La Juventus però ha qualche difetto in certe zone del campo, e forse manca della giusta personalità per arrivare in fondo; per ora vedremo cosa succederà all’Allianz Stadium, tra poco sarà il momento di dare il via ai risultati Serie A.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 3^ GIORNATA

Ore 15:00 Cagliari Parma 0-0

Ore 18:00 Juventus Inter

Ore 20:45 Fiorentina Napoli

CLASSIFICA SERIE A

Napoli, Juventus, Cremonese, Roma 6

Udinese 4

Inter, Lazio, Milan, Como, Bologna 3

Atalanta, Fiorentina 2

Pisa, Cagliari, Genoa, Parma, Lecce, Verona, Torino 1

Sassuolo 0