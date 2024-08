RISULTATI SERIE A: PRIMI ANTICIPI AL VENERDÌ

Con i risultati Serie A arriviamo ai primi anticipi del venerdì nella stagione: la terza giornata inizia infatti oggi 30 agosto, e le due partite in programma sono Venezia Torino, che prende il via alle ore 18:30, e Inter Atalanta che rappresenta un big match forse anche in chiave scudetto, e va in scena alle ore 20:45. Dunque i risultati Serie A ci regaleranno scenari diversi, in attesa ovviamente di scoprire come evolverà la classifica di un campionato che è appena cominciato: a San Siro anche la Dea può sognare anche se arriva da una sconfitta maturata contro il Torino, al Penzo invece il Venezia neopromosso cerca punti utili per la salvezza ma sa che i granata sono avversario assolutamente ostico.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: vince la Juventus al Bentegodi! (oggi 26 agosto 2024)

Scopriremo tra poco quello che succederà con i risultati Serie A per gli anticipi della terza giornata, intanto senza ombra di dubbio possiamo dire che il campionato sia iniziato all’insegna della grande incertezza visto che ben otto delle venti partite sin qui disputate sono terminate in parità, ma soprattutto soltanto la Juventus ha vinto in entrambe le occasioni. Adesso per i risultati Serie A che sono legati alla terza giornata possiamo cominciare a fare qualche rapido approfondimento circa i temi principali che si dipaneranno in questo interessante venerdì dedicato agli anticipi.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: il Napoli batte il Bologna (oggi 25 agosto 2024)

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Nei risultati Serie A arriva finalmente il primo big match della stagione: Inter Atalanta può e deve essere considerato tale, sono in tanti ad aver detto che la Dea, soprattutto dopo la splendida vittoria in Europa League e giunta al nono anno della gestione di Gian Piero Gasperini, sia una concreta pretendente allo scudetto a patto che ovviamente trovi la giusta forza per essere costante in tutta la stagione, e sopperisca a qualche cambio nella rosa che strutturalmente ci deve stare. Vero che l’Atalanta ha perso sul campo del Torino, ma sbagliando un rigore in pieno recupero e comunque sul campo di una squadra tosta; in più gli incidenti di percorso sono sempre dietro l’angolo.

Risultati Serie A, Classifica/ Prima vittoria per Inter e Genoa! Diretta gol live score (oggi 24 agosto 2024)

Ne sa qualcosa la stessa Inter che, ripartita dopo uno scudetto vinto dominando, si è fatta fermare dal Genoa all’esordio prima di riprendersi con la vittoria casalinga contro il Lecce. Adesso i campioni d’Italia hanno un’altra partita a San Siro per provare a superare la Juventus (forse solo temporaneamente) ma soprattutto dire di essere ancora la squadra da battere, in attesa appunto che la classifica legata ai risultati Serie A si dipani e, soprattutto, appena prima di quella che sarà la prima sosta per gli impegni delle nazionali, che potrà già spostare qualcosa in termini di competivitità.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 3^ GIORNATA

Ore 18:30 Venezia Torino

Ore 20:45 Inter Atalanta

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 6

Inter, Torino, Genoa, Parma, Udinese, Empoli 4

Atalanta, Lazio, Napoli, Verona 3

Cagliari, Fiorentina 2

Milan, Roma, Monza, Venezia, Bologna, Como 1

Lecce 0