Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (3^ giornata)

RISULTATI SERIE A: OGGI MONZA UDINESE E LAZIO INTER

Con le due partite di venerdì 26 agosto i risultati di Serie A tornano a farci compagnia: si gioca la 3^ giornata, senza soste perché il campionato, iniziato a metà agosto e dunque in anticipo rispetto al solito, dovrà poi assorbire la lunga sosta per i Mondiali, tema comune agli altri tornei europei. Le due gare cui assisteremo oggi sono Monza Udinese, che si gioca alle ore 18:30, e Lazio Inter che sarà invece in programma alle ore 20:45. Un big match e una sfida salvezza: sarà davvero interessante scoprire cosa succederà nei risultati di Serie A.

Risultati Serie A, classifica/ Pari Juve, Var frena Rabiot: diretta gol live score

Il venerdì compare per la prima volta nel calendario: nelle prime due giornate infatti si era iniziato al sabato con uno schema 4-4-2, mentre questa volta sarà un 2-4-4 con il lunedì che non avrà partite, e dunque resteranno con lo stesso numero quelle di sabato e domenica. Qui però siamo già andati avanti: restando sull’attualità, i risultati di Serie A per gli anticipi della 3^ giornata porteranno in dote una modifica alla classifica, aspettando di scoprire quanto profonda sarà questa variazione proviamo a introdurci alla giornata con i temi principali che ne potrebbero emergere.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: serata nel segno dell'1-1

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Le due partite che ci forniranno i risultati di Serie A per questo venerdì sono molto interessanti. All’U-Power Stadium il Monza cerca ancora i primi punti di sempre nel massimo campionato, dopo aver perso contro Torino e Napoli i brianzoli sanno che il match di oggi sarà importante per non perdere ulteriore terreno in classifica, perché per quanto sia ancora fine agosto questi punti lasciati per strada avranno ovviamente una loro incidenza sulla corsa alla salvezza. Lo sa bene anche l’Udinese, che dopo il ko di San Siro contro il Milan, nel quale non aveva troppo demeritato, la squadra di Andrea Sottil ha sprecato una bella occasione pareggiando in casa contro la Salernitana, che a maggio aveva battuto 4-0 all’Arechi.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: Inter sul velluto, Sassuolo ok

In Lazio Inter ovviamente i temi da affrontare saranno diversi, a cominciare dal ritorno di Simone Inzaghi nell’Olimpico biancoceleste: non la prima volta che succede, il piacentino sfida Maurizio Sarri da primo in classifica e con una squadra che contro lo Spezia sembra essersi sbloccata. La Lazio, che di punti ne ha 4, appare ancora leggermente imballata e dunque attenzione a quello che accadrà nei risultati di Serie A, anche perché tra poco sarà tempo di lasciar parlare i campi…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 3^ GIORNATA

Ore 18:30 Monza Udinese

Ore 20:45 Lazio Inter

CLASSIFICA SERIE A

Napoli, Inter, Roma 6

Juventus, Milan, Atalanta, Fiorentina, Lazio, Torino 4

Sassuolo, Spezia 3

Bologna, Empoli, Salernitana, Udinese, Sampdoria, Verona 1

Cremonese, Lecce, Monza 0











© RIPRODUZIONE RISERVATA