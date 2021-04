Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (30^ giornata)

RISULTATI SERIE A: AL VIA LA 30^ GIORNATA

Dopo aver assistito a due pesantissimi recuperi occorsi solo mercoledì scorso, ecco che sono ancora riflettori puntati sui risultati della Serie A, con il primo campionato che dunque torna protagonista anche in questo sabato 10 aprile 2021. Con oggi infatti daremo il via alla 30^ giornata e davvero non vediamo l’ora di dare la parola al campo, anche per i soliti tre anticipi che ci faranno compagnia nel pomeriggio e in serata. Dando dunque subito un occhio al calendario ufficiale, vediamo che primo fischio d’inizio oggi sarà alle ore 15.00, quando al Picco avrà inizio lo scontro tra Spezia e Crotone, match dove i rossoblu proveranno a rialzare la testa dopo il KO per 3-4 subito solo pochi giorni fa contro il Napoli. Alle ore 18.00 appuntamento invece al Tardini per l’incontro tra Parma e Milan, match complicato per D’Aversa, che registra una rosa decimata. A chiudere il quadro dei risultati della Serie A la sfida al Friuli tra Udinese e Torino, dove Nicola proverà l’impresa, dopo pur l’ottimo pareggio strappato alla Juventus nel Derby, del turno precedente.

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA E CONTESTO

Prima di dare il via a questo sabato tutto dedicato ai risultati della Serie A, sarà certo bene andare a controllare che sta succedendo nella classifica di campionato, alla vigilia della 30^ giornata, specie ai bassifondi. Dopo tutto sono tanti i club che saranno oggi in campo, che pure rimangono fermi nella seconda metà della graduatoria. Sono dunque a caccia di punti salvezza il Crotone e il Parma, con gli squali che fermi a 15 punti ormai disperano e con i ducali che fermi a quota 21 non possono ancora arrendersi, quando mancano otto giornate alla conclusione della stagione. Occhi puntati poi sul Torino, che con 24 punti, rimane sull’orlo della zona rossa e dunque ancora in pericolo: non avranno da temere invece Udinese e Milan, anche se chiaramente sia per i friulani che per i rossonero sono forti le motivazioni per vincere oggi.

RISULTATI SERIE A

Ore 15:00 Spezia-Crotone

Ore 18:00 Parma- Milan

Ore 20:45 Udinese-Torino

CLASSIFICA SERIE A

Inter 71

Milan 60

Juventus 59

Atalanta 58

Napoli 56

Lazio 52

Roma 51

Verona 41

Sassuolo 40

Sampdoria 36

Bologna 34

Udinese 33

Genoa 32

Fiorentina, Benevento 30

Spezia 29

Torino 24

Cagliari 22

Parma 20

Crotone 15

