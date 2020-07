Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (30^ giornata)

Si torna in campo per il primo campionato italiano e anzi per questo sabato 4 luglio pure siamo ben impazienti di conoscer i primi risultati di Serie A del 30^ turno che arriveranno in giornata. Sono stati infatti messi in calendario per la giornata di oggi degli incontri imperdibili, cui pure i tre punti messi in palio potrebbero valere moltissimo per i verdetti di fine stagione. Vediamo dunque subito quali sono le sfide che ci terranno compagnia oggi, tenuto pure conto che in questo sabato si giocheranno solo tre anticipi per la 30^ giornata. Da calendario ufficiale, il primo incontro e certo big match per del turno di Serie A che si accenderà oggi sarà quello tra Juventus e Torino: il Derby della Mole numero 200 andrà in scena all’Allianz Stadium alle ore 17.15 e sarà sfida bollente, anche per le alte temperature previste oggi pomeriggio nel capoluogo piemontese. Seconda sfida sarà poi solo alle ore 19.30 al Mapei Stadium dove il Sassuolo affronterà il Lecce, fresco della bella vittoria che i ragazzi di De Zerbi hanno trovato pochi giorni fa con la Fiorentina. Ultima sfida per questi sabato, quella che si accenderà all’Olimpico alle ore 21.45, e vedrà la Lazio di Inzaghi affrontare il Milan di Pioli, arrabbiatissimo dopo il pari rimediato in extremis con la Spal.

RISULTATI SERIE A: LA LOTTA SCUDETTO

Anche in questo sabato 4 luglio, tutto dedicato ai risultati della Serie A, ecco che proseguire la lotta a distanza tra Juventus e Lazio per lo scudetto 2019-20. Al momento, dopo gli ottimi risultati che le due formazioni hanno ottenuto nella precedente giornata, pure è sempre la Vecchia Signora a comandare, registrando la prima posizione della classifica con ben 72 punti: Inzaghi e i biancocelesti pure non perdono un colpo (o quasi, visto il KO con l’Atalanta il 24 giugno scorso) e dunque resistono ancora al secondo posto con 68 punti. Pure va detto che anche oggi potrebbe accadere un bel terremoto nelle prime piazze della classifica. Se infatti le due squadre non si sfideranno a viso aperto oggi, pure stanno in campo per due match che li vedono protagoniste, ma che risultano davvero insidiosi. Sarri infatti dovrà affrontare il Toro nel Derby della Mole e nonostante i risultati recenti dei granata, pure la vittoria bianconera non è scontata, data la particolarità della stracittadina. Pure la Lazio non può dirsi sicura dei tre punti, anche se il Milan non va all’Olimpico da favorita: i rossoneri da che è ricominciato il campionato, hanno dato del filo da torcere e il pari con la Spal potrebbe solo aver caricato maggiormente i ragazzi di Pioli. Sarà un sabato dedicato ai risultati di Serie A davvero incandescente.

RISULTATI SERIE A

Ore 17.15 Juventus-Torino

Ore 19.30 Sassuolo-Lecce

Ore 21.45 Lazio-Milan

CLASSIFICA SERIE A

uventus 72

Lazio 68

Inter 64

Atalanta 60

Roma 48

Napoli 45

Milan 43

Verona 42

Cagliari, Parma 39

Bologna 38

Sassuolo 37

Fiorentina, Udinese, Torino 31

Sampdoria 29

Genoa 26

Lecce 25

Spal 19

Brescia 18



