RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: LE MILANESI DOPO IL DERBY!

Si torna in campo per i risultati Serie A ed è questo, sabato 5 aprile, un giorno davvero importante per le varie lotte che animano la classifica. Siamo ancora nella 31^ giornata: Parma Inter va in scena alle ore 18:00 e i nerazzurri fanno visita al grande ex Cristian Chivu per provare l’allungo sul Napoli o quantomeno confermare il vantaggio in chiave scudetto, per la squadra di Simone Inzaghi questo è un periodo di fuoco e avremo tante risposte sulla caccia al Triplete, visto che in settimana tornerà anche la Champions League con i quarti di finale contro il Bayern e a fine mese ci sarà poi il ritorno della semifinale di Coppa Italia.

Questo è un derby, di cui abbiamo visto mercoledì il primo episodio: oggi torna in campo anche l’altra metà di Milano, alle ore 20:45 abbiamo infatti Milan Fiorentina con i rossoneri che, reduci dal ko di Napoli, si sono ritrovati al nono posto in classifica e ormai lontani da una qualificazione in Champions League che si poteva improvvisamente riaprire, è invece tornata in corsa una Fiorentina che ha saputo battere l’Atalanta e ora sogna, perché tra pochi giorni dopo aver dato priorità ai risultati Serie A, e all’importante trasferta di San Siro, dovrà anche affrontare i quarti di Conference League per provare finalmente a sollevare il trofeo.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: MONZA CONDANNATO, IL COMO…

Per quanto riguarda i risultati Serie A di oggi non abbiamo ancora citato la partita delle ore 15:00, che è Monza Como: ormai i brianzoli sono condannati alla retrocessione, lo dice una classifica che vede Alessandro Nesta a -10 dal quartultimo posto ma lo dice anche il modo in cui il Monza è crollato in una delle sfide della verità, quella di Cagliari. Oggi si ritrovano in vesti diversi due fieri avversari come Nesta e Cesc Fabregas: a proposito, il Como ha mancato una sorta di match point pareggiando contro l’Empoli e rimane sempre al guado, gioco fluido e tanti complimenti ma, anche per le spese tra estate e inverno, la classifica non è del tutto in linea con le aspettative.

Oggi chiaramente all’U-Power Stadium la squadra lariana può mettersi definitivamente al sicuro, ma attenzione a un’eventuale sconfitta non programmata: a quel punto il Como potrebbe tornare a soffrire anche sul piano psicologico, e le ultime sette giornate diventerebbero per Fabregas molto delicate perché, per l’appunto, il progetto prevedeva una salvezza tranquilla come primo step per poi lanciarsi verso un futuro a breve termine fatto di metà classifica e magari anche corsa per l’Europa. Saranno i risultati Serie A a fornire il quadro completo delle sfide di oggi, ricordando naturalmente che la 31^ giornata proseguirà poi con le altrettanto importanti partite della domenica.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 31^ GIORNATA

Ore 15:00 Monza Como

Ore 18:00 Parma Inter

Ore 20:45 Milan Fiorentina

CLASSIFICA SERIE A

Inter 67

Napoli 64

Atalanta 58

Bologna 56

Juventus 55

Roma, Lazio 52

Fiorentina 51

Milan 47

Udinese 40

Torino 39

Genoa 35

Como, Verona 30

Cagliari 29

Parma 26

Lecce 25

Empoli 23

Venezia 20

Monza 15