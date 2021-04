Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (31^ giornata)

RISULTATI SERIE A: SI TORNA IN CAMPO PER LA 31^ GIORNATA

Sono quattro le partite che sabato 17 aprile si giocheranno per i risultati di Serie A: con questi anticipi prende il via la 31^ giornata, un’altra tappa di avvicinamento alla conclusione di un campionato entusiasmante e che ci deve ancora regalare tutti i suoi verdetti, pur se adesso sarebbe sbagliato negare che alcuni sono ottimamente indirizzati. Si parte alle ore 15:00, e nel primo pomeriggio l’appuntamento raddoppia: avremo infatti due partite in Crotone Udinese e Sampdoria Verona. Poi, si seguirà la canonica formula del calendario: alle ore 18:00 dunque si tornerà in campo per Sassuolo Fiorentina, mentre alle ore 20:45 questo sabato dedicato agli anticipi si chiuderà con Cagliari Parma.

Le big e le squadre che sono nella parte alta della classifica a giocarsi scudetto e Champions League saranno allora in campo domani, ma oggi sarà davvero interessante scoprire cosa succederà in zona salvezza, e ci sono almeno due squadre che possono ancora pensare di ridurre l’ampio margine di classifica che le separa dal settimo posto e tornare in corsa per l’Europa; vedremo dunque cosa succederà in campo e in che modo, di conseguenza, cambierà la già citata classifica ma nel frattempo possiamo fare una rapida analisi sui temi principali che ci attendono questo sabato con i risultati di Serie A.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati di Serie A si affronta dunque, in particolar modo, la lotta per la salvezza: in questo senso la serata ci regalerà una delicatissima Cagliari Parma, che rappresenta sostanzialmente un’ultima spiaggia per due squadre che sono terzultima e penultima in classifica, non riescono a fare risultati e hanno pienamente deluso quelle che erano le aspettative estive. Un piede e mezzo in Serie B ce l’ha sicuramente il Crotone, che è anche sfortunato o comunque non riesce a tenere mentalmente: davvero incredibile come quella che era a tutti gli effetti una vittoria sul campo dello Spezia sia diventata una sconfitta nei minuti di recupero, il problema è che per salvarsi gli squali dovrebbero fare, in 8 giornate, 13 punti (ammesso che il Torino, che ha anche una partita in meno, resti al palo) che è praticamente l’intero bottino timbrato nei 30 turni già andati in archivio. Possiamo allora considerare la squadra calabrese la prima retrocessa, aspettando l’aritmetica di classifica; in campo ci sarà poi l’Udinese che tecnicamente rischia pochissimo, ma che dovrà stare attenta a non tirare troppo la corda e oggi, giocando allo Scida, ha una grande occasione per togliersi definitivamente dai guai. Come andranno le cose, appunto, lo scopriremo dando la parola ai campi…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 31^ GIORNATA

Ore 15:00 Crotone Udinese

Ore 15:00 Sampdoria Verona

Ore 18:00 Sassuolo Fiorentina

Ore 20:45 Cagliari Parma

CLASSIFICA SERIE A

Inter 74

Milan 63

Juventus 62

Atalanta 61

Napoli 59

Lazio* 55

Roma 54

Sassuolo 43

Verona 31

Sampdoria 36

Bologna 34

Udinese 33

Genoa, Spezia 32

Fiorentina, Benevento 30

Torino* 27

Cagliari 22

Parma 20

Crotone 15

* una partita in meno



