RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: INTER E JUVENTUS IN CAMPO!

Siamo pronti a un nuovo capitolo con i risultati Serie A, siamo in campo sabato 12 aprile con tre anticipi (dopo Udinese Milan di venerdì sera) che sono validi per la 32^ giornata e dunque possiamo subito riferire che Venezia Monza sarà il primo match in programma alle ore 15:00, poi come sempre alle ore 18:00 avremo la seconda partita con Inter Cagliari per andare a chiudere questo sabato alle ore 20:45, quando prenderà il via Juventus Lecce. Tre partite, tre diverse situazioni di classifica: il focus lo si fa naturalmente sull’Inter, che nonostante la rimonta subita a Parma ha conservato i tre punti di vantaggio sul Napoli.

DIRETTA/ Udinese Milan (risultato finale 0-4): poker dei rossoneri! (Serie A, 11 aprile 2025)

Prosegue dunque la corsa al primo posto in classifica per i nerazzurri, che ora dovranno essere bravi a gestire le loro energie tra Champions League e Coppa Italia; in campo però anche la Juventus, che dal quinto posto a -1 dalla potenziale qualificazione alla principale coppa europea vuole fare il salto di qualità e, dopo aver pareggiato contro la Roma in una trasferta complicata, ospita un Lecce che esattamente come il Cagliari ha bisogno di punti per la salvezza, partendo però da una situazione peggiore. Non resta allora che scoprire quello che ci di diranno i risultati Serie A nelle partite di oggi…

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: pareggio tra Roma e Juventus (6 aprile 2025)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: ANTICIPO DI CADETTERIA

Ci stiamo preparando ai risultati Serie A e, se a San Siro e Allianz Stadium ci sono due squadre coinvolte per la corsa alla salvezza, le altre due si affrontano al Penzo ma ormai per Venezia e Monza qualunque discorso sembra essere chiuso. I lagunari a dire il vero qualche speranza ce l’hanno, perché comunque qualche punto importante lo hanno messo in saccoccia ed entrano nella 32^ giornata con cinque punti da recuperare al Lecce, sapendo che potrebbero diventare due visto che i salentini sono impegnati a Torino ma anche che poi bisognerebbe sorpassare anche l’Empoli, tuttavia Eusebio Di Francesco ha ragioni per crederci.

Diretta/ Atalanta Lazio (risultato finale 0-1): vittoria pesantissima per Baroni! (6 aprile 2025)

Non così Alessandro Nesta, la cui distanza dal quartultimo posto è di 11 punti: sprecate anche le ultime chance, al Monza non è rimasto che aspettare il verdetto aritmetico che potrebbe arrivare tra pochissimo, del resto quest’anno la squadra brianzola non è mai riuscita a cambiare passo e ha vinto solo due partite, la sua retrocessione dopo tre stagioni è annunciata da tempo e ora purtroppo per questa società bisogna già cominciare a programmare il tentativo di risalita immediata, detto che oggi nel risultati Serie A il Monza andrà comunque alla ricerca di una vittoria esterna sul campo del Venezia, volendo lottare sino all’ultimo.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 32^ GIORNATA

Ore 15:00 Venezia Monza

Ore 18:00 Inter Cagliari

Ore 20:45 Juventus Lecce

CLASSIFICA SERIE A

Inter 68

Napoli 65

Atalanta 58

Bologna 57

Juventus 56

Lazio 55

Roma 53

Fiorentina 52

Milan 48

Torino, Udinese 40

Genoa 38

Como 33

Verona 31

Cagliari 30

Parma 27

Lecce 26

Empoli 24

Venezia 21

Monza 15