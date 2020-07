Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (32^ giornata)

I risultati Serie A tornano protagonisti già oggi, sabato 11 luglio 2020: dopo un solo giorno di pausa in seguito al turno infrasettimanale, oggi siamo infatti pronti già a seguire i tre anticipi che apriranno il programma della trentaduesima giornata della Serie A 2019-2020 e d’altronde ci siamo ormai abituati ai ritmi folli che sono necessari in queste settimane per completare il campionato dopo la lunga interruzione dettata dal Coronavirus. Come prima cosa allora andiamo a ricordare il programma e gli orari delle tre partite che aggiorneranno ancora una volta il quadro dei risultati Serie A andando anche a modificare la classifica, sempre più vicina ad emettere i suoi verdetti definitivi: cominceremo alle ore 17.15 con Lazio Sassuolo, mentre alle ore 19.30 sarà la volta di Brescia Roma e infine alle ore 21.45 avremo Juventus Atalanta, senza dubbio il big-match non solo del sabato ma di tutta la trentaduesima giornata di Serie A, che proseguirà poi con altre sei partite domenica e infine con un posticipo anche lunedì sera, quando già incomberà il successivo turno infrasettimanale. Questa è l’estate 2020…

RISULTATI SERIE A: LA LOTTA SCUDETTO

Concentriamo la nostra attenzione, illustrando la situazione dei risultati Serie A, su Lazio e Juventus. Biancocelesti e bianconeri infatti hanno vissuto un martedì nero che li ha visti accomunati nella sconfitta: la Lazio ha perso clamorosamente sul campo del Lecce e la Juventus avrebbe potuto chiudere definitivamente i conti nella lotta scudetto, invece la squadra di Maurizio Sarri ha subito una sorprendente rimonta contro il Milan e così almeno dobbiamo mantenere un minimo di incertezza. Va però detto che la Lazio dopo la ripartenza del campionato non ha più impressionato: tre sconfitte contro Atalanta, Milan e Lecce e anche quando ha vinto ha faticato, vedi ad esempio contro la Fiorentina, quando gli episodi hanno dato una grossa mano a Simone Inzaghi. La Juventus invece a San Siro ha pagato un calo di tensione forse dovuto al fatto di avere ormai lo scudetto in mano, quando sul 2-0 il vantaggio sulla Lazio nella classifica di Serie A era arrivato in doppia cifra. Oggi i bianconeri devono stare molto attenti all’Atalanta, che ha naturalmente le capacità per mettere in difficoltà chiunque: un secondo risultato negativo forse non metterebbe in discussione uno scudetto comunque vicino, ma sarebbe senza dubbio un problema per la Juventus, anche verso la Champions League.

RISULTATI SERIE A, 32^ GIORNATA

Ore 17.15

Lazio Sassuolo

Ore 19.30

Brescia Roma

Ore 21.45

Juventus Atalanta

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 75

Lazio 68

Atalanta 66

Inter 64

Napoli 51

Roma 51

Milan 49

Sassuolo 43

Verona 42

Bologna 41

Cagliari 40

Parma 40

Fiorentina, Udinese 35

Torino 34

Sampdoria 30

Lecce 28

Genoa 27

Brescia 21

Spal 19



© RIPRODUZIONE RISERVATA