RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: NAPOLI PER L’AGGANCIO!

Sarà un Sabato Santo in compagnia dei risultati Serie A, ma il massimo campionato giocherà anche a Pasqua: infatti le tre partite di cui stiamo parlando per il 19 aprile sono i tre anticipi della 33^ giornata, come sempre si parte alle ore 15:00 e avremo Lecce Como ad aprire le danze, alle ore 18:00 ci sposteremo all’U-Power Stadium per Monza Napoli mentre alle ore 20:45 si chiuderà questo giorno, in attesa di quello che accadrà domani, con Roma Verona. Antonio Conte sogna l’aggancio, anche se solo per qualche ora: schiantato l’Empoli al Maradona, il Napoli può temporaneamente prendersi il primo posto in classifica, e con speranze di rimanerci.

Infatti domani l’Inter sarà impegnata a Bologna: al Dall’Ara perse lo scudetto di tre anni fa nei confronti del Milan, ora naturalmente il Napoli spera che possa accadere lo steso anche perché, a differenza della versione di allora, il Bologna sta lottando per tornare in Champions League ed è reduce dalla sconfitta di Bergamo che gli ha fatto perdere il quarto posto a favore della Juventus – che dovrà sfidare – tutto ancora aperto ma è chiaro che almeno nella 33^ giornata il calendario dei risultati Serie A sorrida a Conte, che va a giocare sul campo di un Monza ormai retrocesso e senza più possibilità.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: LA CORSA ALLA SALVEZZA

A dire il vero i risultati Serie A per questo sabato ammiccano maggiormente alla corsa per la salvezza, che si sta facendo sempre più entusiasmante: in campo oggi, oltre al già citato Monza che peraltro possiamo considerare fuori dai giochi, troviamo soprattutto Verona e Lecce. L’Hellas, impegnato nella difficile trasferta contro una Roma sempre a caccia di quarto posto, e reduce dai pareggi contro Juventus e Lazio, ha 8 punti di vantaggio su Empoli e Venezia: è un bottino di tutto rispetto che può essere agilmente difeso da qui al termine del campionato, dunque forse possiamo considerare il Verona di Paolo Zanetti al sicuro.

Non così il Lecce, perché l’effetto portato da Marco Giampaolo sembra svanito: i salentini stanno facendo tantissima fatica, sabato scorso hanno perso contro la Juventus e dunque hanno soltanto due punti di vantaggio sulle terzultime che sono diventate due, perché nel frattempo il Venezia ha appunto agganciato l’Empoli e improvvisamente ci crede in maniera concreta. Salvo il Como di Cesc Fabregas, grazie alla bella vittoria contro il Torino: i lariani hanno condotto in porto l’obiettivo principale e ora, nei risultati Serie A da qui alla fine del campionato, proveranno a migliorare la loro classifica che potrebbe parlare anche di decimo posto, decisamente più in linea con gli investimenti estivi e invernali.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 33^ GIORNATA

Ore 15:00 Lecce Como

Ore 18:00 Monza Napoli

Ore 20:45 Roma Verona

CLASSIFICA SERIE A

Inter 71

Napoli 68

Atalanta 61

Juventus 59

Bologna 57

Lazio 56

Roma 54

Fiorentina 53

Milan 51

Torino, Udinese 40

Genoa 39

Como 36

Verona 32

Cagliari 30

Parma 28

Lecce 26

Venezia, Empoli 24

Monza 15