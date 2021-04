Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (33^ giornata)

RISULTATI SERIE A: OGGI GLI ANTICIPI DELLA 33^ GIORNATA

Dopo un appassionante turno infrasettimanale che pure ci ha tenuto compagnia fino a giovedi scorso, ecco che sono ancora riflettori puntati sui risultati della Serie A, anche in questo sabato 24 aprile 2021. Anzi con oggi daremo il via alla 33^ giornata del primo campionato italiano, turno che pure potrebbe riservarci grandissime sorprese: dopo tutto non manca molto al termine della stagione 2020-21 e sono sempre meno i punti rimasti da distribuire per decidere dei verdetti del campionato. Prima però di esaminare quando sta accadendo nella prima serie del calcio italiano, approfondendo anche la classifica alla vigilia della 33^ giornata, andiamo subito a vedere, per i risultati della Serie A, quali saranno le sfide messe in programma.

Come spesso accade di sabato, saranno solo tre gli anticipi in calendario e dunque oggi il primo fischio d’inizio sarà alle ore 15.00 con l’incontro tra Genoa e Spezia, atteso derby del Marassi. Di fila ma solo alle ore 18.00 sarà poi inizio per la sfida salvezza tra Parma e Crotone, mentre a chiudere il quadro dei risultati di Serie A per questo sabato, ecco il match tra Sassuolo e Sampdoria, previsto al Mapei Stadium alle ore 20.45.

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA, LA SFIDA SALVEZZA

Parlando dei risultati della Serie A, abbiamo già detto che ci pare doveroso dare un occhio ora anche a quanto sta accadendo nella classifica del primo campionato nazionale: la stagione è ormai agli sgoccioli e le battaglie per lo scudetto, come per la salvezza sono infuocate. In tal senso ecco che spicca oggi la partita tra Parma e Crotone, vero scontro salvezza, tra due squadre davvero disperate a questo punto della stagione. Vediamo infatti che gli squali, alla vigilia della 33^ giornata e dopo anche il KO rimediato contro la Sampdoria, sono ancora fanalino di coda con solo 15 punti e ben 16 punti che li separano dal Benevento (primo club “salvo”). Per gli uomini di Cosmi la salvezza, possiamo dirlo, è ormai quasi impossibile: basterebbe una sconfitta in questo turno o in qualsiasi degli ultimi sei della stagione per essere certi della retrocessione. Non hanno certo di che sorridere nel confronto i ducali, oggi padroni di casa. La squadra emiliana, con 20 punti messi da parte, è appena penultima in campionato e pure rischia davvero grosso già da oggi. Per il momento però la matematica non condanna subito i ragazzi di D’Aversa, che comunque dovrebbero realizzare una vera impresa per ottenere la salvezza: e con 3 sconfitte di fila appena maturate (l’ultima con la Juventus) questa pure risulta più un sogno che una concreta possibilità. Staremo a vedere.

RISULTATI SERIE A

Ore 15:00 Genoa-Spezia

Ore 18:00 Parma-Crotone

Ore 20:45 Sassuolo-Sampdoria

CLASSFICA SERIE A

Inter 76

Milan 66

Atalanta, Juventus 65

Napoli 63

Lazio 58

Roma 55

Sassuolo 49

Sampdoria 42

Verona 41

Bologna 38

Udinese 36

Fiorentina, Genoa, Spezia 33

Torino, Benevento 31

Cagliari 28

Parma 20

Crotone 15



