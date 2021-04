Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (34^ giornata)

RISULTATI SERIE A: OGGI GLI ANTICIPI DELLA 34^ GIORNATA

Riflettori puntati sui risultati della Serie A: con oggi, sabato 1 maggio 2021, avrà inizio la 34^ giornata del primo campionato nazionale e siamo davvero impazienti di dare il via a uno degli ultimi turni della stagione 2020-21. I punti messi in palio infatti peseranno il doppio, sia per il sogno scudetto che per le imprese salvezza: ci aspettano incontri bollenti. Calendario alla mano pure vediamo che per questo 1 maggio saranno tre i match che ci allieteranno, appena tre anticipi della 34^ giornata.

Primo appuntamento previsto alle ore 15.00 al Bentegodi tra Verona e Spezia, mentre alle ore 18.00 appuntamento allo Scida per lo scontro (primo match point per il titolo nazionale per Conte) tra Crotone e Inter. Questa sera l’ultimo banco di prova sarà alle ore 20.45, quando a San Siro si affronteranno il Milan di Pioli e il Benevento di Inzaghi.

RISULTATI SERIE A: IL CONTESTO

Impazienti di dare la parola al campo e dunque dare il via a questo sabato tutto dedicato ai risultati della Serie A, ci pare doveroso dare un miglior contesto ai tre incontri che ci attendono in questa 34^ giornata. Certamente match che spicca è quello tra Crotone e Inter, dove pure saranno messi in palio tre punti decisivi per le sorti dei due club a fine stagione. Padroni di casa saranno gli squali, che dopo aver battuto il Parma, ancora non possono arrendersi alla retrocessione matematica: Cosmi è però ultimo in classifica e con solo 18 punti, ma pure deve ancora crederci. Di contro ecco però i nerazzurri di Conte, che potrebbero oggi giocarsi il primo match point per lo scudetto: la capolista pure per diventare Campionessa d’italia pur deve vincere oggi e ancora scommettere su un risultato negativo dell’Atalanta, prima inseguitrice, che però sarà in campo solo domani pomeriggio.

Pure va detto che anche per gli alti anticipi della 34^ giornata in programma oggi, i tre punti messi in palio saranno decisivi per la classifica: lo saranno per il Milan che dopo due KO di fila rischia di scivolare fuori dalla zona Champions, come pure per il Benevento, ancora in bilico tra salvezza e retrocessone. Stesso discorso vale per lo Spezia di Italiano che alla 15^ piazza della classifica della Serie A non può certo tirare un sospiro di sollievo: di fatto solo il Verona oggi non rischia nulla in termini di classifica, ma pure sappiamo bene che Juric e i suoi combatteranno fino alla fine. Ci attende un sabato dedicato ai risultati della Serie A davvero bollente.

RISULTATI SERIE A

Ore 15.00 Verona-Spezia

Ore 18.00 Crotone-Inter

Ore 20.45 Milan-Benevento

CLASSIFICA SERIE A

Inter 79

Atalanta 68

Napoli, Milan, Juventus 66

Lazio 61

Roma 55

Sassuolo 52

Sampdoria 42

Verona 41

Udinese 39

Bologna 38

Genoa 36

Fiorentina 34

Spezia 33

Torino, Cagliari, Benevento 31

Parma 20

Crotone 18



