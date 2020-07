Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (34^ giornata)

I risultati Serie A tornano a farci compagnia anche oggi, sabato 18 luglio 2020, con i primi tre anticipi che aprono il programma della trentaquattresima giornata del massimo campionato. Siamo ormai oltre la metà del tour de force estivo della Serie A e dunque sempre più vicini alla fine del torneo e al momento dei verdetti. La posta in palio è sempre più alta e allora andiamo subito a indicare il programma delle partite di Serie A di oggi, secondo il calendario che abbiamo ormai imparato a conoscere con i nuovi orari estivi: si comincerà alle ore 17.15 con il primo anticipo Verona Atalanta, poi alle ore 19.30 avremo Cagliari Sassuolo ed infine alle ore 21.45 sarà la volta di Milan Bologna. Queste dunque sono le tre partite che apriranno il quadro dei risultati Serie A per la 34^ giornata, che poi proseguirà con altre sei partite domani e infine con il posticipo di lusso Juventus Lazio lunedì, che completerà la classifica Serie A per questa giornata.

RISULTATI SERIE A: FOCUS SULL’ATALANTA

Parlando dei risultati Serie A, abbiamo già evidenziato che l’Atalanta aprirà il programma odierno nell’anticipo con il Verona. Partita che appare intrigante tra due squadre che hanno la stessa concezione, non a caso Ivan Juric è “discepolo” di Gian Piero Gasperini. Certo, l’Atalanta è molto più avanti in questo progetto e ha toccato vette che erano inimmaginabili per una provinciale nel calcio di oggi. Possiamo dire senza alcun timore di smentita che la Dea in questo momento sia la migliore squadra italiana e probabilmente quella che più di tutte si meriterebbe uno scudetto che d’altronde per la matematica è ancora possibile. Già solo il fatto che alla trentaquattresima giornata si parli di scudetto per l’Atalanta la dice lunga sulla crescita dei nerazzurri bergamaschi, che arrivano dal trionfo nel derby con il Brescia e puntano fra i tanti record anche a quota 100 gol in campionato. Poi ci sarà il sogno Champions League, e su questo basterebbe dire che viene giudicata da tutti non impossibile la sfida con il Paris Saint Germain: anche in questo caso, chi avrebbe osato immaginarlo anche solo all’inizio di questa stagione?

RISULTATI SERIE A, 34^ GIORNATA

Ore 17.15

Verona Atalanta

Ore 19.30

Cagliari Sassuolo

Ore 21.45

Milan Bologna

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 77

Inter 71

Atalanta 70

Lazio 69

Roma 57

Napoli, Milan 53

Sassuolo 47

Verona 44

Bologna 43

Cagliari 41

Parma 40

Fiorentina 39

Sampdoria 38

Torino 37

Udinese 36

Genoa 30

Lecce 29

Brescia 21

Spal 19



