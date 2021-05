Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (35^ giornata)

RISULTATI SERIE A: OGGI GLI ANTICIPI DELLA 35^ GIORNATA

Siamo impazienti di dare il via a questo sabato, 8 maggio 2021, tutto dedicato ai risultati della Serie A: dopo dunque le emozioni delle coppe europee, ecco che è il primo campionato nazionale a tornare sotto ai riflettori e con oggi vivremo dunque le prime sfide della 35^ giornata. Il programma per questa giornata è particolarmente ricco, visto che ad attenderci saranno ben 4 partite: vediamo subito quali sono. Calendario alla mano vediamo subito che il primo fischio d’inizio della giornata sarà alle ore 15.00 quando al Picco si accederà la sfida tra Spezia e Napoli: alla medesima ora avrà pure luogo Udinese-Bologna, prevista però alla Dacia Arena. Solo alle ore 18.00 i freschi Campioni d’Italia saranno in campo a San Siro per Inter-Sampdoria: il quadro dei risultati della Serie A si completerà poi oggi alle ore 20.45, con la partita tra Fiorentina e Lazio.

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA E CONTESTO

In attesa di vivere questo sabato riservato ai risultati della Serie A, ci pare doveroso dare un miglior contesto ai 4 anticipi che ci attendono oggi pomeriggio, dando chiaramente uno sguardo anche alla classifica, fissata alla vigilia della 35^ giornata. Abbiamo già accennato prima all’Inter di Conte, che solo settimana scorsa si è laureata con grande anticipo Campione d’Italia, dopo ben nove anni di dominio bianconero: per i nerazzurri dunque ben poco da chiedere a questo finale di stagione, se non la voglia di festeggiare ancora (e magari ai danni della Sampdoria). Questo sabato, pure i tre punti che verranno messi in palio nel turno saranno per ben preziosi per i campani di Mister Gattuso, impegnati nella corsa alla Champions league 2020-21: e per club come Spezia, e Fiorentina che ancora non possono dirsi completamente al sicuro. Dichiarata la retrocessione in cadetteria a fine anno di Crotone e Parma, pure vi è ancora uno slot la Serie B 2021-21 e per il momento sia i liguri che i Viola, con 34 e 35 punti da parte, non possono dirsi completamente al sicuri. Certo, esaminando la classifica sia per Italiano che Iachini il pericolo non è immediato, ma sarà bene non rischiare e cominciare a mettere da parte fin da oggi punti di peso. Chissà che cosa succederà in campo!.

RISULTATI SERIE A

Ore 15.00 Spezia-Napoli

Ore 15.00 Udinese-Bologna

Ore 18.00 Inter-Sampdoria

Ore 20.45 Fiorentina-Lazio

CLASSIFICA SERIE A

Inter 82

Atalanta, Juventus, Milan 69

Napoli 67

Lazio 64

Roma 55

Sassuolo 53

Sampdoria 45

Verona 42

Udinese, Bologna 39

Genoa 36

Fiorentina 35

Torino, Spezia 34

Cagliari 32

Benevento 31

Parma 20

Crotone 18

