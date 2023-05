RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: in campo all’Arechi! Live score

RISULTATI SERIE A: INIZIA SALERNITANA ATALANTA!

Salernitana Atalanta è dietro l’angolo, e quindi anche l’inizio del sabato dedicato ai risultati di Serie A. I granata sono praticamente salvi: se l’anno scorso Davide Nicola aveva dovuto operare un miracolo sportivo per confermare la squadra i in Serie A, quest’anno le cose sono andate diversamente e possiamo dire che la Salernitana non abbia mai davvero rischiato la retrocessione, pur se ha avuto momenti complicati. La partita contro l’Atalanta è significativa, perché lo scorso 15 gennaio i campani hanno perso 8-2 a Bergamo: Nicola era stato esonerato, ma poi era riuscito a ottenere la conferma dal suo presidente.

Era durata poco: un nuovo esonero e questa volta reso ufficiale, Paulo Sousa si è seduto in panchina contro la Lazio e in 11 giornate ha raccolto 14 punti, pareggiando sei partite consecutive e vincendone due per 3-0 (contro Monza e Sassuolo) con una serie positiva di ben dieci gare che si è spezzata soltanto lo scorso lunedì a Empoli. Una salvezza che ormai sembra fatta: le prossime due partite (Atalanta e Roma) sono toste, ma poi la Salernitana chiuderà contro Udinese e Cremonese e comunque gli 8 punti di vantaggio potrebbero garantire in anticipo lo striscione del traguardo. Adesso noi mettiamoci comodi e stiamo a vedere quello che succederà in campo: per i risultati di Serie A si comincia a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

IN CAMPO MILAN E INTER!

Nuovo capitolo dei risultati di Serie A: sabato 13 maggio ci avviciniamo con decisione alla conclusione del campionato, dopo Lazio Lecce del venerdì vivremo altri tre anticipi che come di consueto saranno divisi in tre fasce orarie. Alle ore 15:00 ecco il via con Salernitana Atalanta, alle ore 18:00 spazio a Spezia Milan mentre alle ore 20:45 ci sarà Inter Sassuolo. Le due milanesi anticipano ovviamente per lanciarsi verso la semifinale di ritorno in Champions League, in cui si giocheranno direttamente l’accesso all’ultimo atto; tra le squadre in campo oggi soltanto il Sassuolo è tranquillo, ma potremmo dire anche la Salernitana.

I campani infatti entrano in questa 35^ giornata con 8 punti di vantaggio sul terzultimo posto: ce ne sono 12 a disposizione, Paulo Sousa può contare anche su Lecce e Verona che sono davanti allo Spezia e dunque per la retrocessione della Salernitana dovrebbe accadere qualcosa di impensabile. Per il momento però noi possiamo solo concentrarci su quello che gli anticipi di oggi ci diranno, e dunque come sempre prendiamoci del tempo per fare un’analisi approfondita dei temi portati in dote dai risultati di Serie A.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Parlando dei risultati di Serie A per la 35^ giornata bisogna chiaramente prendere in considerazione la classifica: abbiamo già citato due squadre con poco da chiedere a questo turno, ma le altre si giocano tanto per non dire tutto. Certamente lo Spezia, che dopo il ko di Cremona si ritrova terzultimo in classifica e dunque virtualmente retrocesso: un crollo incredibile quello dei liguri per il quale possono ringraziare il Verona e la stessa Cremonese, che hanno messo del loro nella grande rimonta ma sicuramente avrebbero una situazione diversa se lo Spezia, nel girone di ritorno, avesse viaggiato a velocità anche minimamente superiore.

Atalanta, Inter e Milan, in rigoroso ordine alfabetico, sono in lotta per un posto in Champions League e nelle coppe europee: chiaramente le due milanesi hanno anche la porta della stessa Champions per entrarci, ma non possono ancora fare affidamento su questo e devono provare a prendersi il quarto posto, che attualmente è nelle mani di Simone Inzaghi il cui vantaggio è tuttavia esiguo. Il ritorno del derby di semifinale potrebbe ulteriormente cambiare le carte in tavola, adesso però aspettiamo che per i risultati di Serie A si giochi…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 35^ GIORNATA

Ore 15:00 Salernitana Atalanta 0-0

Ore 18:00 Spezia Milan

Ore 20:45 Inter Sassuolo

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 83

Juventus 66

Lazio 65

Inter 63

Milan 61

Atalanta, Roma 58

Bologna, Torino, Monza, Udinese, Fiorentina 46

Sassuolo 44

Empoli 38

Salernitana 35

Lecce 31

Verona 30

Spezia 27

Cremonese 24

Sampdoria 17











