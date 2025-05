RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: SI COMINCIA!

Siamo al via di questo intenso sabato in compagnia dei risultati Serie A: lo scudetto del Napoli potrebbe passare attraverso la casa di Antonio Conte, perché ovviamente sappiamo bene che l’allenatore dei partenopei è nato a Lecce e nella società salentina ha mosso i primi passi dal calciatore, entrando nel settore giovanile già a 13 anni (acquistato, a tutti gli effetti, dalla Juventina Lecce) e vi è rimasto per nove anni, con sei stagioni e mezza in prima squadra, prima del grande salto alla Juventus che è diventata la sua seconda dimora, almeno in termini di carriera sportiva e per quanto fatto con la maglia bianconera. L’esordio in Serie A è avvenuto con Eugenio Fascetti ma, per imporsi del tutto, Conte ha dovuto aspettare il ritorno nella massima serie e la stagione 1988-1989, in cui Carlo Mazzone gli ha dato parecchio spazio in una squadra che comprendeva anche Marco Baroni, attuale allenatore della Lazio, Francesco Moriero, Pedro Pasculli, Juan Barbas e un Ubaldo Righetti già reduce dai fasti della Roma.

Il vero e proprio salto però Conte lo ha fatto nelle due stagioni seguenti, venendo allenato anche da Zbigniew Boniek; alla fine ha associato il suo nome alla Juventus ma naturalmente Lecce rimane casa sua e Conte non manca mai di rimarcarlo, quindi avvicinare ancor più lo scudetto al Via del Mare sarebbe per lui simbolico e speciale, pur forse nel dispiacere per un’eventuale sconfitta dei salentini che rischiano la retrocessione. Parola dunque ai campi: per i risultati Serie A si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

NAPOLI E INTER A DISTANZA!

Grande appuntamento con i risultati Serie A quello di sabato 3 maggio, perché tra le quattro partite che sono previste per la 35^ giornata troviamo anche Lecce Napoli e Inter Verona: le due pretendenti allo scudetto giocano nuovamente a orari diversi, ma questa volta tocca prima ai partenopei che, grazie alla vittoria contro il Torino ma soprattutto il blitz della Roma a San Siro, si sono ripresi il primo posto solitario in classifica e ora vogliono difendere con le unghie e con i denti i tre punti di vantaggio, sapendo che la strada sarà ovviamente durissima ma anche che l’occasione di essere padroni del proprio destino è assolutamente ghiotta.

Possiamo intanto citare le altre due partite, entrambe alle ore 15:00 e che sono Cagliari Udinese e Parma Como: isolani e ducali vanno a caccia di una salvezza che in ogni caso sembra fatta (rispettivamente +8 e +7 sul terzultimo posto), mentre friulani e lariani sono assolutamente tranquilli ma, anche se in maniera relativa, lottano per arrivare una davanti all’altra e scavalcare il Torino, ottenendo così un decimo posto che sarebbe ottimo soprattutto per l’Udinese, che ha davvero stupito gli addetti ai lavori. Adesso torniamo a tuffarci nell’attesa dei risultati Serie A presentando quello che ovviamente è il tema principale di questo sabato.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: TURNO DECISIVO?

Questo sabato per i risultati Serie A potrebbe risultare decisivo: il Napoli ha preso nuovamente vantaggio e ora può anche implementarlo, certamente la 35^ giornata sulla carta sorride maggiormente all’Inter che è in casa ma i nerazzurri, che hanno vissuto un aprile davvero negativo, sono in apnea dal punto di vista fisico e forse anche mentale, e adesso ogni singola partita risulta essere molto complicata. In caso di ulteriore allungo da parte del Napoli forse i giochi sarebbero fatti: per Antonio Conte il calendario prevede ancora Genoa in casa, trasferta a Parma e Cagliari nuovamente al Maradona.

Tre squadre che saranno tranquille quando verranno affrontate, e che in generale sono naturalmente inferiori; l’Inter potrebbe già rischiare qualcosa la prossima domenica quando andrà a Torino, sponda granata, ma soprattutto dovrà ospitare una Lazio in piena corsa per la Champions League (o comunque l’Europa) per poi chiudere a Como, altra trasferta poco banale. Il cammino verso lo scudetto sorride assolutamente al Napoli, ma i nomi delle avversarie possono risultare un dettaglio: conterà la fame che si metterà in campo e il momento al quale si arriverà alle partite, e molto dipenderà a quel punto anche dall’esito della semifinale di Champions League per l’Inter, che potrebbe trarre motivazioni o calare definitivamente a seconda di cosa accadrà contro il Barcellona.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 35^ GIORNATA

Ore 15:00 Cagliari Udinese 0-0

Ore 15:00 Parma Como 0-0

Ore 18:00 Lecce Napoli

Ore 20:45 Inter Verona

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 74

Inter 71

Atalanta 65

Juventus 62

Bologna 61

Roma, Lazio 60

Fiorentina 59

Milan 54

Torino 44

Como 42

Udinese 41

Genoa 39

Cagliari 33

Verona, Parma 32

Lecce 27

Venezia 26

Empoli 25

Monza 15