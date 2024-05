RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Da San Siro al Mapei, che svolta! Diretta gol live score (4 maggio 2024)

RISULTATI SERIE A: DA SAN SIRO AL MAPEI

Sassuolo Inter è una partita vitale per i neroverdi nei risultati di Serie A: come ricordato, all’andata il Sassuolo aveva sbancato San Siro e quel risultato era stato ancor più clamoroso perché, al netto di un 2-1 sul campo di una squadra che ha poi dominato il campionato, arrivando a 89 punti con quattro giornate ancora da disputare, Alessio Dionisi aveva battuto la Juventus soltanto quattro giorni prima. Il blitz del Meazza era arrivato alla 6^ giornata, il 27 settembre: sono passati 220 giorni ed è cambiato tutto, non solo per l’Inter ma anche e soprattutto per un Sassuolo che da quel momento si è perso.

La squadra, ancora allenata da Alessio Dionisi, aveva 9 punti avendo battuto anche il Verona; un inizio non certo esaltante, ma nulla avrebbe lasciato presagire quello che sarebbe accaduto in seguito. Ovvero, la miseria di 17 punti in 28 giornate: la media dice poco più di 20 punti, tradotto sull’intera Serie A sin qui disputata il Sassuolo sarebbe retrocesso già oggi. Adesso serve la sterzata: Inter in casa, Genoa in trasferta, poi una partita forse decisiva contro il Cagliari (che potrebbe essere già salvo) prima di chiudere all’Olimpico contro la Lazio, squadra che sarà in corsa per l’Europa e magari per la Champions League. Sarà durissima per Davide Ballardini… (agg. di Claudio Franceschini)

TORNA IN CAMPO L’INTER

I risultati di Serie A per sabato 4 maggio riguardano soltanto due partite: Monza Lazio si giocherà alle ore 18:00, avremo poi Sassuolo Inter alle ore 20:45 e questi sono altri due anticipi nella 35^ giornata, il quartultimo turno che è cominciato ieri sera e che proseguirà poi con cinque partite la domenica e il doppio impegno del lunedì. Un quadro interessante perché, arrivati a 360 minuti dalla conclusione della Serie A, restano ancora tanti verdetti da stabilire: l’Inter ha già festeggiato il suo ventesimo scudetto e oggi torna in campo, la sua avversaria è il Sassuolo che ha disperato bisogno di fare punti, perché è penultimo in classifica e rischia seriamente la retrocessione.

I neroverdi dovranno aspettare i risultati di Serie A dei prossimi giorni per capire quale sarà il loro destino nelle ultime tre giornate, intanto potranno provare ad approfittare di un’Inter rilassata nel tentativo di batterla come era accaduto a San Siro, anche se stiamo parlando di oltre sette mesi fa e di un contesto che nel frattempo è completamente cambiato. Staremo a vedere, perché Simone Inzaghi potrebbe avere tanta voglia di inseguire il traguardo dei 100 punti: mettiamoci comodi e proviamo a fare altre valutazioni sul sabato che è dedicato ai risultati di Serie A, tra poco saremo in campo per proseguire la 35^ giornata.

RISULTATI SERIE A: ECCO I DUE ANTICIPI

I risultati di Serie A ci consegnano dunque un Sassuolo che non può sbagliare: la partita del Mapei Stadium sulla carta sarebbe parecchio proibitiva, ma Davide Ballardini può sfruttare la situazione e cioè il fatto che l’Inter abbia la pancia piena e sia reduce dalla festa scudetto insieme ai suoi tifosi, particolare che ovviamente potrebbe essere sfruttato dai neroverdi. Il problema reale è che il Sassuolo è in crisi profonda: ormai non vince da una vita, nel girone di ritorno ha viaggiato a una media che è quasi inferiore a quella della Salernitana, già retrocessa per distacco, e dunque sono le certezze a mancare per un Sassuolo che dopo 11 anni potrebbe tornare in Serie B.

Per quanto riguarda l’Inter, come già detto, l’ultimo obiettivo della stagione sarà quello di diventare la seconda squadra in Italia a timbrare il traguardo dei 100 punti: anche vincendo tutte le partite i nerazzurri non raggiungerebbero il record fatto registrare dalla Juventus di Antonio Conte, ma intanto potrebbero dire di aver centrato la tripla cifra mettendo idealmente il loro nome a fianco di quello della grande rivale. È uno sfizio e bisognerà vedere quale sarà la competitività dei giocatori nelle ultime quattro giornate, la prima risposta arriverà dagli imminenti risultati di Serie A per gli anticipi della 35^ giornata.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 35^ GIORNATA

Ore 18:00 Monza Lazio

Ore 20:45 Sassuolo Inter

CLASSIFICA SERIE A

Inter 89

Milan 70

Juventus 65

Bologna 63

Roma 59

Atalanta 57

Lazio 55

Fiorentina, Napoli 50

Torino 46

Monza 44

Genoa 42

Lecce 36

Cagliari 32

Frosinone, Verona, Empoli 31

Udinese 29

Sassuolo 26

Salernitana 15











