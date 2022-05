Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (36^ giornata)

RISULTATI SERIE A: DUE ANTICIPI IMPORTANTI!

Due anticipi importanti ci fanno compagnia venerdì 6 maggio, per i risultati di Serie A che inaugurano la 36^ giornata: alle ore 18:45 saremo a San Siro per Inter Empoli, mentre alle ore 21:00 ci sposteremo a Marassi per Genoa Juventus. Sottolineiamo che le due partite in questione sono importanti soltanto per le due squadre in casa: da una parte infatti l’Empoli ha conquistato la salvezza con largo anticipo (nonostante un girone di ritorno disastroso o quasi) mentre dall’altra la Juventus ha ottenuto l’aritmetica qualificazione alla prossima Champions League, al netto del fatto che sia un “contentino”.

Per Inter e Genoa invece gli anticipi nei risultati di Serie A significano tutto: i nerazzurri si sono ritrovati alle spalle del Milan con l’incredibile sconfitta di Bologna, dunque non possono fare altro che vincere e poi sperare nella “fatal Verona” che domenica accoglierà i rossoneri, mentre il Genoa perdendo il derby (con rigore sbagliato al 95’) si è ancor più complicato la vita e resta a -6 dal Cagliari, in uno scenario che potrebbe vederlo retrocesso già domenica. Vedremo come andranno le cose, intanto però per i risultati di Serie A e la relativa classifica dobbiamo fare qualche considerazione più approfondita sui temi principali.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Naturalmente per parlare dei risultati di Serie A sugli anticipi della 36^ giornata bisogna necessariamente partire dalle squadre che hanno ancora obiettivi. L’Inter potrebbe ancora centrare il triplete “minore”, quello nazionale: ha già vinto la Supercoppa e mercoledì sfiderà ancora la Juventus nella finale di Coppa Italia, poi appunto c’è una corsa scudetto che non si può considerare chiusa, perché in questa stagione abbiamo visto davvero tanti ribaltoni e squadre che, quando si è trattato di dare lo strappo giusto e definitivo, non sono riuscite nell’impresa. Simone Inzaghi ha insomma il dovere di crederci, e magari qualcuno può ricordare come tre anni fa una vittoria al cardiopalma sull’Empoli, all’ultima giornata, avesse consegnato all’Inter (allora in mano a Luciano Spalletti) la qualificazione in Champions League.

Il Genoa in epoca recente ha già vissuto l’incubo della retrocessione in Serie B, ma fino a questo momento lo ha sempre evitato con salvezze più o meno miracolose; stavolta però sembra che nemmeno la rivoluzione portata da Alexander Blessin sia sufficiente per mantenere la squadra rossoblu in Serie A, il Grifone ha perso davvero tanti punti e una vittoria a San Siro potrebbe non servire, visto che la situazione della classifica è onestamente disperata dopo un derby che avrebbe potuto risollevare tutto, dai punti ottenuti al morale. Dunque si tratta di scoprire come andranno le cose sui due campi, tra poco per i risultati di Serie A si inizierà a giocare…

RISULTATI SERIE A: LE PARTITE DI OGGI

18.45 Inter Empoli

21.00 Genoa Juventus











