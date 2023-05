RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: in campo Cremonese e Bologna

RISULTATI SERIE A: INIZIA CREMONESE BOLOGNA!

È proprio con Cremonese Bologna che prendono il via i risultati di Serie A per questo sabato. Conterà forse poco per la classifica (ma dipenderà dalla penalizzazione alla Juventus), ma intanto i felsinei corrono concretamente per l’ottavo posto che sarebbe tantissimo, visto come era iniziata la stagione e soprattutto la rosa a disposizione di Thiago Motta, che sulla carta non avrebbe potuto competere con la Fiorentina e forse anche il Torino, e invece è lì a giocarsi qualcosa di importante.

Attualmente la classifica di Serie A ci dice che il Bologna ha 47 punti, contro i 49 di Fiorentina e Torino: alle spalle possono ancora arrivare Udinese e Sassuolo, dunque una situazione davvero particolare con queste squadre che partivano con obiettivi francamente diversi e invece si ritrovano ammucchiate e in corsa per terminare il campionato di Serie A nella parte alta della classifica, appena alle spalle delle squadre che si sono giocate la qualificazione in Champions League e che, bisogna dirlo, hanno giocato un torneo a parte. Pronti a scoprire quello che succederà in campo noi ci mettiamo comodi e lasciamo che a parlare siano i protagonisti di questo sabato: finalmente per i risultati di Serie A si può giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI SERIE A: OGGI ATALANTA E MILAN!

I risultati di Serie A tornano a farci compagnia sabato 20 maggio, con le partite della 36^ giornata: turno inaugurato da Sassuolo Monza che aveva poco da dire a livello di classifica, ma oggi si fa sul serio perché le tre partite in programma sono Cremonese Bologna (ore 15:00), Atalanta Verona (ore 18:00) e Milan Sampdoria (ore 20:45). Felsinei e blucerchiati hanno poco da chiedere al loro campionato, a meno di accettare che il Bologna possa eventualmente prendersi l’Europa con la penalizzazione della Juventus; le altre squadre invece si giocano tantissimo e non possono sbagliare.

L’Atalanta per esempio è nella stessa situazione del Bologna, ma riguardo la Champions League: se la giustizia sportiva infliggesse una punizione di un certo tipo alla Juventus – ed è probabile che sia così – la Dea si troverebbe sesta ma a soli 3 punti dal Milan che scalerebbe al quarto posto, dunque è chiaro che sia i rossoneri che gli orobici oggi devono vincere partite casalinghe in cui sono nettamente favoriti, anche se il Verona che è di stanza a Bergamo si deve salvare e ha ottime possibilità di farlo. Insomma, vedremo cosa ci porteranno in dote i risultati di Serie A…

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo sempre più vicini al sabato dedicato ai risultati di Serie A per questa 36^ giornata. La lotta per la Champions League è entusiasmante, ed è un peccato che la situazione in bilico riguardante la Juventus tolga il vero sale alla corsa: possiamo comunque ragionare sul fatto che i bianconeri saranno penalizzati così da non giocare le coppe europee (questo è quanto filtrava), di conseguenza la quarta classificata sarebbe il Milan che vincendo contro la Sampdoria potrebbe realmente fare un passo decisivo verso la qualificazione.

Se invece la Juventus dovesse terminare con i punti acquisiti sul campo nel corso del campionato, per i rossoneri le porte della Champions League sarebbero praticamente chiuse (al momento sono 8 i punti da recuperare all’ex Massimiliano Allegri), lo sarebbero già aritmeticamente per un’Atalanta che ha rincorso questo pass ma attualmente sarebbe fuori comunque, perché il quinto posto in classifica è occupato dalla Roma. Inutile fare calcoli: le due squadre giocano in casa e come detto hanno partite abbordabili, devono innanzitutto pensare a vincere e poi vedremo cosa succederà…

RISULTATI SERIE A: 36^ GIORNATA

ore 15:00 Cremonese Bologna

ore 18:00 Atalanta Verona

ore 20:45 Milan Sampdoria

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 83

Juventus 69

Inter 66

Lazio 65

Milan 61

Roma 59

Atalanta 58

Monza 52

Torino, Fiorentina 49

Bologna 47

Udinese 46

Sassuolo 44

Empoli 39

Salernitana 38

Lecce 32

Spezia, Verona 30

Cremonese 24

Sampdoria 18











