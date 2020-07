Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (36^ giornata)

I risultati Serie A ci tengono compagnia davvero senza sosta in questa settimana nella quale sette giorni su sette stanno avendo almeno una partita di campionato: anche se le settimane dopo la ripartenza sono state tutte molto intense, in questa davvero si tocca l’apice. Chiuso appena giovedì sera il turno infrasettimanale e già aperta ieri sera dal primo anticipo la trentaseiesima giornata che caratterizza il weekend, andiamo allora a scoprire che cosa ci attenderà oggi, sabato 25 luglio 2020.

Il quadro dei risultati Serie A per la 36^ giornata sarà aperto, per quanto riguarda gli anticipi del sabato, alle ore 17.15 da Brescia Parma. Seguendo gli orari che sono ormai diventati abituali in questo campionato d’estate, ecco che alle ore 19.30 andrà in scena Genoa Inter, sicuramente la partita più interessante in ottica classifica di Serie A fra le tre sfide odierne. Infine, alle ore 21.45 sarà la volta di Napoli Sassuolo per chiudere il penultimo sabato del campionato di Serie A 2019-2020.

RISULTATI SERIE A: IL BIG-MATCH

Nel quadro dei risultati Serie A abbiamo detto che Genoa Inter è la partita più interessante oggi, perché la posta in palio è davvero molto alta, almeno per il Grifone di Davide Nicola. Il Genoa arriva da due fondamentali vittorie, prima nello scontro diretto con il Lecce poi nel sempre sentito derby della Lanterna contro la Sampdoria, nonostante questo la salvezza non è ancora garantita e di conseguenza i rossoblù hanno bisogno di fare punti anche contro l’Inter, che dal canto suo è in lotta per il secondo posto.

La piazza d’onore certamente ha un valore, mai però paragonabile alla permanenza in Serie A: ecco perché sarà soprattutto il Genoa a dover cercare il risultato, mentre dall’Inter è attesa una prestazione di livello per avviarsi a chiudere il primo campionato sotto la guida di Antonio Conte nel migliore modo possibile, anche perché la stagione dell’Inter non è di certo ancora finita, dal momento che ad agosto ci sarà l’Europa League.

RISULTATI SERIE A, 36^ GIORNATA

Ore 17.15

Brescia Parma

Ore 19.30

Genoa Inter

Ore 21.45

Napoli Sassuolo

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 80

Atalanta 75

Inter 73

Lazio 72

Roma 61

Milan 60

Napoli 56

Sassuolo 48

Verona 46

Parma, Fiorentina, Bologna 43

Cagliari 42

Sampdoria 41

Udinese 39

Torino 38

Genoa 36

Lecce 32

Brescia 24

Spal 19



© RIPRODUZIONE RISERVATA