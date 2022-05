Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (37^ giornata)

RISULTATI SERIE A: SI PARTE CON EMPOLI SALERNITANA!

I risultati di Serie A per la 37^ giornata prendono il via alle ore 15:00 di sabato 14 maggio: il primo dei quattro anticipi di questo turno è Empoli Salernitana, mentre alle ore 18:00 vivremo un doppio match con Torino Verona e Udinese Spezia e alle ore 20:45 avremo la partita serale, ovvero Roma Venezia. Sarà la domenica il giorno dedicato alla corsa scudetto, mentre oggi potrebbe arrivare il verdetto legato alla prima retrocessione: il Venezia, pur avendo ritrovato la vittoria grazie al pirotecnico e spettacolare 4-3 al Bologna, potrebbe salutare aritmeticamente la Serie A oggi, e comunque pare sia solo questione di tempo.

La Salernitana naturalmente va a caccia della salvezza, ma non saprà di poter festeggiare l’obiettivo fino a domani, visto che la Lega non ha concesso la contemporaneità a chi si gioca lo stesso obiettivo e dunque il Cagliari sarà impegnato 24 ore dopo rispetto ai campani. Per il resto, nei risultati di Serie A avremo uno Spezia sostanzialmente salvo e quattro squadre come Empoli, Torino, Verona e Udinese che sono già del tutto tranquille; la Roma deve riscattare la sconfitta di Firenze e provare a rimanere in corsa per l’Europa League, detto che le coppe potrebbero comunque tornare vincendo la finale di Conference League.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Studiando i risultati di Serie A e ovviamente la classifica del campionato, possiamo notare che a 180 minuti dal termine della stagione abbiamo ancora parecchi verdetti che devono essere ufficializzati. Questo naturalmente contribuisce a rendere entusiasmante anche questa 37^ giornata: per la Salernitana la salvezza è quasi fatta, e curiosamente Davide Nicola potrebbe timbrarla proprio sul campo di quell’Empoli che era stata la squadra rimontata cinque anni fa con il suo Crotone, il primo miracolo di un allenatore che in seguito ne ha ottenuti altri due (sia pure di diversa fattura) e ora va a caccia dell’ennesimo, che forse per come stavano le cose nella classifica di Serie A sarebbe ancora più incredibile rispetto a quello del 2017.

La corsa non è comunque sul Venezia ma sul Cagliari, che però come detto giocherà solo domani (in casa contro l’Inter, e dunque un’avversaria che non si può permettere di lasciare punti per strada); vale poco ma è comunque interessante la caccia alle posizioni di rincalzo, il Verona non può più migliorare il suo nono posto ma lo può blindare, il Torino vincendo oggi potrebbe ancora sognare il sorpasso all’ultima giornata con Ivan Juric che comunque si può già ritenere più che soddisfatto di come sono andate le cose. Tra poco per i risultati di Serie A si gioca, scopriremo quindi quello che succederà…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 37^ GIORNATA

Ore 15:00 Empoli Salernitana

Ore 18:00 Verona Torino

Ore 18:00 Udinese Spezia

Ore 20:45 Roma Venezia

CLASSIFICA SERIE A

Milan 80

Inter 78

Napoli 73

Juventus 69

Lazio 62

Roma, Fiorentina, Atalanta 59

Verona 52

Torino, Sassuolo 47

Udinese 44

Bologna 43

Empoli 37

Sampdoria, Spezia 33

Salernitana 30

Cagliari 29

Genoa 28

Venezia 25











