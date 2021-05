Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (37^ giornata)

RISULTATI SERIE A: OGGI GLI ANTICIPI DELLA 37^ GIORNATA

Dopo un appassionante quanto faticoso turno infrasettimanale, ecco che i risultati della Serie A tornano sotto ai riflettori anche in questo sabato 15 maggio 2021. Si apre infatti con oggi la 37^ giornata del primo campionato, penultimo turno della stagione 2020-21 e davvero non vediamo l’ora di dare la parola al campo, tenuto conto che saranno tanti e di gran prestigio gli incontri che ci faranno oggi compagnia. Vedendo subito che ci riserva il programma ufficiale, vediamo che oggi primo fischio d’inizio sarà alle ore 15.00 con la sfida tra Genoa e Atalanta attesa al Marassi: alla medesima ora, si accenderà pure Spezia-Torino, chiaramente al Picco.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live: Torino, che scoppola! Inter ok

Alle ore 18.00 riflettori puntati sul big match tra Juventus e Inter, a Torino mentre alle ore 20.45 sarà ancora sfida super per la 37^ giornata di Serie A con il derby tra Roma e Lazio.

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA E CONTESTO

Pur impazienti di dare il via a questo sabato dedicato ai risultati della Serie A e dove, come abbiamo visto, vi sono diversi incontri di gran prestigio, pure non dobbiamo dimenticare anche che sta succedendo nella classifica, alla viglia della 37^ giornata. Dopo tutto oggi saranno messi in palio punti ben pesanti, specie per la Juventus di Pirlo, che dopo aver regolato il Sassuolo, pure ancora rischia l’esclusione dalla Champions league a fine stagione: fondamentale sarà allora la sfida di questa sera contro l’inter, che pur già Campione d’Italia, è pronta a dare il massimo. Sempre parlando di punti, classifica e di coppe UEFA, ecco che allora altro match da non perdersi è quello tra Roma e Lazio, con i biancocelesti che, con un match da recuperare, possono ancora ambire alla Champions league. Facciamo però attenzione anche all’incontro salvezza tra Spezia e Torino: le due squadre con 35 punti a testa, rimangono in bilico nella zona rossa della graduatoria e rischiano dunque davvero tanto questa sera.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Trionfo Milan all'Allianz Stadium! Diretta gol live

RISULTATI SERIE A

Ore 15.00 Genoa-Atalanta

Ore 15.00 Spezia-Torino

Ore 18.00 Juventus-Inter

Ore 20.45 Roma-Lazio

CLASSIFICA SERIE A

Inter 88

Atalanta, Milan 75

Napoli 73

Juventus 72

Lazio 67

Roma 58

Sassuolo 56

Sampdoria 46

Verona 43

Udinese, Bologna 40

Fiorentina, Genoa 39

Cagliari 36

Torino, Spezia 35

Benevento 31

Parma 21

Crotone 20

LEGGI ANCHE:

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol: Vlahovic, colpo salvezza! Live score

© RIPRODUZIONE RISERVATA