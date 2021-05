Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (38^ giornata)

RISULTATI SERIE A: OGGI GLI ANTICIPI DELLA 38^ GIORNATA

Siamo finalmente arrivati all’ultimo turno del primo campionato, e con oggi sabato 22 maggio 2021 avremo gli ultimi risultati per la Serie A per la stagione 2020-21, ormai al tramonto. Siamo dunque impazienti di dare di nuovo la parola al campo, per le sfide della 38^ giornata e dunque anche alle appena tre partite che ci faranno compagnia questa sera, anche se queste, classifica alla mano, non daranno grandi indicazioni sulle lotte che ancora furoreggiano nella graduatoria finale.

Di fatto tra le big in campo, oggi si presenteranno quei pochi club che alla vigilia di questa ultima giornata, già conoscono bene il proprio destino: pure non allarmiamoci, perchè pur mancando di forti motivazioni legate alla classifica, tutti vorranno ancora dare spettacolo. Leggendo il programma ufficiale, ecco che in questo sabato decimato ai risultati della Serie A, per i tre anticipi previsti, la Lega ha previsto la contemporaneità e dunque sarà fischio d’inizio per le ore 20.45 su tutti i campi: qui avranno luogo Cagliari-Genoa alla Sardegna Arena, Crotone-Fiorentina allo Scida e Sampdoria-Parma al Marassi.

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA E CONTESTO

Presentati i match che ci faranno compagnia in questo sabato per la 38^ giornata di campionato , l’ultima della stagione 2020-21, abbiamo detto che i risultati della serie A che otterremo non saranno poi così determinanti per la classifica: tutti i sei club protagonisti oggi conoscono già il loro destino. Come ad esempio Crotone e Parma, che registrando rispettivamente la penultima e ultima posizione, entrambi sanno già che stanno per affrontare la loro ultima sfida in Serie A: vi è solo da scoprire chi tra i due chiuderà la stagione da fanalino di coda, ricordando che gli squali, dopo il pari col Benevento, hanno due punti di vantaggio.

Sono invece club sicuri della salvezza Cagliari e Genoa, come anche la Fiorentina, che nonostante il KO recuperato sul Napoli solo pochi giorni fa, pure dalla 13^ posizione con 39 punti ormai non rischia nulla. Discorso poi che vale ancor di più per la Sampdoria: Ranieri e i suoi, abbandonati i sogni europei, da tempo sanno che chiuderanno il campionato con una comoda posizione nella prima metà di classifica. Per i liguri dunque oggi sarà solo una bella passerella, da vivere comunque dando sempre il 100% in campo.

RISULTATI SERIE A

Ore 20.45 Cagliari-Genoa

Ore 20.45 Crotone-Fiorentina

Ore 20.45 Sampdoria-Parma

CLASSIFICA SERIE A

Inter 88

Atalanta 78

Napoli, Milan 76

Juventus 75

Lazio 68

Roma 61

Sassuolo 59

Sampdoria 49

Verona 44

Bologna 41

Udinese 40

Fiorentina, Genoa 39

Spezia 38

Cagliari 37

Torino 35

Benevento 32

Crotone 22

Parma 20



