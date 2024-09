RISULTATI SERIE A: SI TORNA CON TRE ANTICIPI!

Si torna in compagnia dei risultati Serie A: esaurita la sosta per le nazionali è ancora tempo di parlare del massimo campionato di calcio, che è arrivato alla quarta giornata di cui sabato 14 settembre si giocano tre anticipi. Como Bologna andrà in scena alle ore 15:00, poi alle ore 18:00 ci sposteremo al Castellani per Empoli Juventus e infine alle ore 20:45 sarà il turno di Milan Venezia. Dunque due big impegnate in match sulla carta abbordabili, mentre al Sinigaglia si tratta di quella che al momento è una vera sfida per la salvezza: scopriremo presto quello che succederà nei risultati Serie A ma intanto bisogna fare qualche approfondimento sugli anticipi.

Intanto possiamo dire che alla prima sosta nessuna squadra è arrivata imbattuta: al comando della classifica troviamo quindi quattro squadre con 7 punti e, se la presenza di Inter e Juventus era attesa, certamente sorprende trovare Torino e Udinese davanti a tutte, anche se chiaramente nelle prime giornate di Serie A non è troppo raro trovare delle squadre chiamate a ben altro campionato. Il tempo ci dirà quali saranno le reali ambizioni di granata e friulani, concentrandoci invece sugli anticipi del sabato hanno già l’acqua alla gola Como e Venezia che condividono l’ultima posizione, ma anche Milan e Bologna non se la passano troppo bene.

RISULTATI SERIE A: IN CAMPO DUE BIG

Nei risultati Serie A inevitabilmente parte dell’attenzione sarà sul Milan: i rossoneri nelle prime tre giornate di campionato hanno raccolto appena due punti e le avversarie non erano certamente irresistibili perché, al netto di come stanno andando le cose in classifica, si tratta di Torino, Parma e Lazio. In tutto il Milan ha subito 6 gol, due a partita: la difesa nonostante l’addizione di Strahinja Pavlovic sta facendo acqua ma qualcuno è andato oltre le situazioni di campo, parlando di uno Zlatan Ibrahimovic assente e lontano dalla squadra e per questo motivo, anche per questo, destinato a essere licenziato da Gerry Cardinale insieme a Paulo Fonseca, che pagherebbe anche lo scarso rendimento.

Forse siamo a una situazione estrema che non si verificherà (non ancora), ma è fin troppo evidente che oggi, contro il Venezia ultimo in classifica, il Milan sia chiamato a fornire delle risposte; così anche la Juventus sia pure in maniera diversa, perché i bianconeri anche nel pareggio interno contro la Roma hanno fatto mediamente bene, hanno ancora la difesa inviolata ma devono mostrare che davanti la differenza si possa fare sempre e comunque, trovando soluzioni alternative. In più Thiago Motta deve ancora inserire a pieno regime certi calciatori, da Douglas Luiz (soprattutto) all’ultimo arrivato Nico Gonzalez, dunque vedremo cosa succederà oggi con i risultati Serie A.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 4^ GIORNATA

Ore 15:00 Como Bologna

Ore 18:00 Empoli Juventus

Ore 20:45 Milan Venezia

CLASSIFICA SERIE A

Inter, Juventus, Torino, Udinese 7

Verona, Napoli 6

Empoli 5

Lazio, Parma, Genoa 4

Fiorentina, Atalanta, Lecce 3

Milan, Monza, Cagliari, Roma, Bologna 2

Venezia, Como 1