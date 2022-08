Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi, 4^ giornata

RISULTATI SERIE A: SI INIZIA CON SASSUOLO MILAN!

I risultati Serie A tornano protagonisti già oggi, martedì 30 agosto 2022, perché in programma c’è la quarta giornata del massimo campionato, che sarà il primo turno infrasettimanale della Serie A 2022-2023, che come sappiamo correrà molto forte (al pari delle Coppe europee) fino alla metà del mese di novembre, per poi permettersi la lunga pausa in corrispondenza con i Mondiali Qatar 2022, anche se in assenza dell’Italia sarà per noi una sosta piuttosto malinconica.

In ogni caso, restando all’attualità, ecco che nemmeno alla fine di agosto già parliamo di quarta giornata: ricordiamo allora che i tre anticipi di oggi, per aprire il quadro dei risultati Serie A, saranno alle ore 18.30 Sassuolo Milan e alle ore 20.45 Inter Cremonese e Roma Monza, con la quale andrà ad arricchirsi anche la classifica di Serie A, che naturalmente ci sta già dicendo più di quanto normalmente farebbe in questo periodo, anche se nessuno più è a punteggio pieno e dunque non ci sono fughe in corso.

RISULTATI SERIE A: LE BIG NEGLI ANTICIPI

Non si può fare a meno di notare che oggi i risultati Serie A vedranno scendere in campo ben tre big del nostro campionato, cioè evidentemente Inter, Milan e Roma. I rossoneri hanno il test sulla carta più impegnativo sul campo del Sassuolo, anche se il Mapei Stadium naturalmente ricorda il trionfo nello scorso campionato e quindi si punta alla prima vittoria esterna nel nuovo campionato, dopo il pareggio di una decina di giorni fa a Bergamo per i campioni d’Italia di mister Stefano Pioli.

Partite sulla carta più semplici naturalmente per Inter e Roma, che giocheranno in casa contro le due uniche formazioni ancora a quota zero punti nella classifica di Serie A. L’Inter nel derby lombardo contro la Cremonese dovrà tornare al successo per scacciare le ombre della sconfitta contro la Lazio e per prepararsi al meglio alle successive grandi sfide, cioè il derby in Serie A e poi il debutto in Champions League contro il Bayern Monaco, mentre la Roma arriva dall’ottimo pareggio in casa della Juventus, ora José Mourinho deve tornare a vincere contro una piccola, come nelle prime due giornate.

RISULTATI SERIE A, 4^ GIORNATA

ore 18.30

Sassuolo Milan

ore 20.45

Inter Cremonese

Roma Monza

CLASSIFICA SERIE A

Napoli, Milan, Lazio, Atalanta, Torino, Roma 7

Inter 6

Juventus, Fiorentina 5

Salernitana, Udinese, Sassuolo, Spezia 4

Empoli 2

Lecce, Bologna, Verona, Sampdoria 1

Cremonese, Monza 0











