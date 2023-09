RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: un derby da copertina, live score (4^ giornata 16 settembre 2023)

RISULTATI SERIE A: IL DERBY

Naturalmente, e lo abbiamo già detto, i risultati di Serie A per questi anticipi della quarta giornata ci fanno porre i riflettori su Inter Milan: quello che è accaduto l’anno scorso l’abbiamo detto, in questa stagione le due milanesi sono partite a spron battuto e hanno fatto piazza pulita della concorrenza. L’Inter ha vinto contro Monza, Cagliari e Fiorentina: 8 gol segnati, nessuno subito, un roboante poker alla squadra viola che aveva 6 gol nelle prime due giornate di campionato. Il Milan dal canto suo ha battuto Bologna, Torino e Roma in trasferta: i gol all’attivo sono 8, quelli al passivo 2. Lautaro Martinez ha cinque reti per l’Inter, Olivier Giroud quattro per il Milan: sarà anche una bella sfida per la corsa al titolo di capocannoniere.

Entrambe si sono mosse bene e tanto sul calciomercato: l’Inter al momento fa giocare due nuovi acquisti titolari (Yann Sommer e Marcus Thuram) ma dalla panchina ha Benjamin Pavard, Juan Cuadrado, Davide Frattesi e il cavallo di ritorno Alexis Sanchez. Il Milan schiera già come inamovibili Ruben Loftus-Cheek, Tijjani Reijnders e Christian Pulisic, in più può contare su Yunus Musah, Samuel Chukwueze e Noah Okafor. In più andrebbero contati Yann Aurel Bisseck per i nerazzurri e Luka Romero per i rossoneri: vedremo cosa ci diranno i risultati di Serie A per questo derby… (agg. di Claudio Franceschini)

TRE GRANDI SFIDE OGGI!

Sono tre grandi sfide quelle che oggi, sabato 16 settembre, ci vengono proposte dai risultati di Serie A: si giocano gli anticipi della quarta giornata, si torna in campo dopo la sosta per le nazionali e, pronti via, abbiamo il derby Inter Milan (ore 18:00) che peraltro in questo momento è anche la sfida diretta per la prima posizione, visto che le due milanesi comandano la classifica con 9 punti e sono le uniche due a punteggio pieno. Nel programma ci sono anche Juventus Lazio, che apre il sabato alle ore 15:00, e Genoa Napoli che si gioca alle ore 20:45.

Dunque, per i risultati di Serie A oggi ci divertiremo di sicuro; ovviamente il focus va posto sul derby della Madonnina, soprattutto per quanto accaduto nella passata stagione. Ben cinque incroci tra Inter e Milan, la semifinale di Champions League e la Supercoppa che sono state appannaggio dei nerazzurri che ora ovviamente proveranno a confermare il trend, ben sapendo che a metà settembre questo derby non può assolutamente essere decisivo ma anche che vincerlo porterebbe una bella dose di fiducia alla vigilia delle coppe europee, e anche un tentativo di prima fuga in classifica. Vedremo cosa ci racconteranno i risultati di Serie A…

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie A per questo sabato ci consegnano anche una stimolante Juventus Lazio: due vittorie esterne per i bianconeri in questo inizio di campionato, con in mezzo il passo falso casalingo contro il Bologna ma una squadra che, almeno in queste prime battute, appare diversa rispetto a quella dell’ultimo biennio di Massimiliano Allegri, lui per primo chiamato alle risposte in un periodo in cui si comincia a ventilare l’ipotesi di una cessione societaria. La Lazio aveva aperto perdendo due partite abbordabili, ma poi ha vinto a Napoli: attenzione, perché se Maurizio Sarri dovesse trovare la quadratura del cerchio i biancocelesti sarebbero una pericolosissima cliente, e in più il toscano avrà oggi la motivazione ulteriore della sfida a quella società che lo ha esonerato nonostante lo scudetto.

Genoa Napoli è un match tra due squadre che sono arrivate insieme in Serie A nel 2007, ma che poi hanno seguito percorsi diversi: i partenopei sono riusciti a vincere un campionato dominandolo e sono presenza fissa in Europa, il Grifone nel frattempo ha conosciuto ancora la Serie B e, dopo i ruggenti anni timbrati Gian Piero Gasperini, ha sempre faticato molto a uscire dalle secche della zona calda della classifica. Tra poco per i risultati di Serie A si gioca, i campi forniranno la loro risposta…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 4^ GIORNATA

Ore 15:00 Juventus Lazio

Ore 18:00 Inter Milan

Ore 20:45 Genoa Napoli

CLASSIFICA SERIE A

Inter, Milan 9

Juventus, Lecce 7

Atalanta, Napoli, Verona 6

Fiorentina, Bologna, Frosinone, Torino 4

Lazio, Sassuolo, Genoa, Monza 3

Salernitana, Udinese 2

Roma, Cagliari 1

Empoli 0











