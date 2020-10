Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (5^ giornata)

RISULTATI SERIE A: 3-3 TRA SASSUOLO-TORINO NELL’ANTICIPO DI IERI

Sono riflettori puntati sui risultati della Serie A oggi, sabato 24 ottobre 2020. Dopo una settimana dedicata alle coppe UEFA, ecco che torna protagonista assoluto il primo campionato nazionale e oggi lo farò per tre anticipi validi per la 5^ giornata della nuova stagione 2020-21. L’attesa per queste sfide è grande contando che saranno incontri di grandissimo prestigio: vediamone subito il programma. Primo fischio d’inizio della quinta giornata di Serie A sarà come al solito alle ore 15.00, quando a Bergamo verrà disputata la sfida tra Atalanta e Sampdoria: big match che vedrà la Dea ancora in campo dopo il buon debutto in Champions League. Alle ore 18.00 sarà poi la volta della sfida tra Genoa e Inter in programma al Marassi e che vedrà Conte in serie difficoltà vista la lunga lista di assenti in casa nerazzurra. A conclusione di questo sabato dedicato ai risultati della Serie A ecco poi alle ore 20.45 l’incontro tra Lazio e Bologna, dove Inzaghi punta al riscatto dopo anche l’ultimo KO rimediato contro la Sampdoria, solo lo scorso fine settimana

RISULTATI SERIE A: IL CONTESTO

Siamo dunque veramente impazienti di dare la parola al campo in questo sabato tutto dedicato ai risultati della Serie A: pure però alla vigilia sarà bene andare a dare un occhio anche alla classifica, che pure in vista della 5^ giogaia ancora non ha assunto una definizione ben ciao. I gap infatti restano davvero minimi, specie alle spalle della vetta: qui infatti troviamo ancora solitario il Milan di Pioli forte di 12 punti e seguito solo a due punti di distacco dal Sassuolo. Dietro i neroverdi però è vera battaglia: a quota 9 punti troviamo infatti l’Atalanta, pronta oggi al sorpasso, e subito dietro a un solo punto di distacco, pur promettono scintille Napoli e Juventus, che però saranno impegnati nella 5^ giornata di campionato solo nella giornata di domani. E alle loro spalle la situazione non è meno confusa, tenuto poi conto che alcuni club, come Genoa e Torino ancora devono recuperare un turno di campionato. Dunque è ancora forte confusione nella classifica, ma chissà che i risultati di Serie A che otterremo oggi potranno chiarire le idee.

RISULTATI SERIE A

Ore 15.00 Atalanta-Sampdoria

Ore 18.00 Genoa-Inter

Ore 20.45 Lazio-Bologna

CLASSIFICA SERIE A

Milan 12

Sassuolo 11

Atalanta 9

Napoli, Juventus 8

Inter, Verona, Roma 7

Sampdoria, Benevento 6

Genoa, Fiorentina, Cagliari, Spezia, Lazio 4

Bologna, Udinese, Parma 3

Torino, Crotone 1



© RIPRODUZIONE RISERVATA