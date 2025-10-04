Risultati Serie A, classifica: diretta gol live score delle partite che si giocano sabato 4 ottobre come anticipi nella sesta giornata.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: SI SCENDE IN CAMPO!

Prendono il via le prime due partite di questo sabato per i risultati Serie A, se vogliamo un fatto curioso che possiamo citare è che per Maurizio Sarri questa partita contro il Torino richiama alla mente la stagione (2019-2020) in cui per lui era il derby della Mole, visto che era l’allenatore della Juventus. La prima sfida al Torino era arrivata il 2 novembre, nello stadio dei granata: l’aveva risolta Matthijs De Ligt a 20 minuti dal termine, trovando peraltro il primo gol della sua avventura bianconera che, partita molto bene, si è poi risolta in una mediocrità di fondo che ha portato a una separazione forse anticipata.

Il secondo derby tra la Juventus di Sarri e il Torino è quello del 4 luglio, quarta partita dopo il lockdown: vantaggio di Paulo Dybala e raddoppio di Juan Cuadrado, al termine di un recupero fiume nel primo tempo il rigore di Andrea Belotti per accorciare le distanze ma poi i sigilli di Cristiano Ronaldo e Koffi Djidji (ovviamente autorete) a chiudere. Sarri dunque si tiene stretti quei ricordi perché dello scudetto con la Juventus ha sempre parlato in toni molto positivi, ma oggi allena la Lazio e deve nuovamente battere il Torino: accomodiamoci pure perché per i risultati Serie A si sta finalmente iniziando a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

PARTITE DI GRANDE INTERESSE!

I risultati Serie A proseguono la loro corsa nel raccontarci l’entusiasmante campionato che sabato 4 ottobre, dopo un anticipo, arriva alla prosecuzione della sua 6^ giornata con quattro partite che saranno in programma dalle ore 15:00, fascia oraria in cui si giocano Lazio Torino e Parma Lecce.

Alle ore 18:00 invece spazio a Inter Cremonese, mentre il finale di questo sabato sarà come sempre alle ore 20:45 con Atalanta Como; quattro gare tutte da vivere, con temi differenti al loro interno e parecchie cose di cui si potrebbe parlare, cominciamo allora a capire cosa potrebbe succedere oggi sui vari campi coinvolti.

A cominciare dall’Olimpico: proprio l’ultima squadra allenata da Marco Baroni potrebbe rappresentare la fine della sua avventura con il Torino che non è mai decollato nonostante una buona campagna acquisti, ma attenzione perché l’unica partita i granata l’hanno vinta su questo campo, contro la Roma.

La Lazio invece pare essersi ripresa, o almeno per il momento: dopo aver perso il derby ed essere scivolata molto indietro in classifica, ha condotto una partita autoritaria a Marassi ottenendo così la seconda vittoria nel torneo. Ancora troppo poco, ma oggi i biancocelesti potrebbero se non altro raccogliere anche la terza.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: DOPO L’EUROPA

Con gli imminenti risultati Serie A andiamo anche a esplorare le due partite che riguardano le squadre che sono state impegnate in Champions League: è stato un martedì sera proficuo e vincente sia per ‘Inter che l’Atalanta, anche se con differenze perché la Beneamata ha sbrigato la pratica Slavia Praga nel primo tempo per poi arrotondare il punteggio nella ripresa, mentre la Dea è andata sotto contro il Bruges e ha sofferto parecchio, ma poi è stata in grado di pareggiare e nel finale Mario Pasalic, l’uomo dei gol pesanti, ha consegnato una vittoria fondamentale per la classifica del super girone.

Le due partite di questa sera non sono scontate: il Como, anche se non decolla del tutto, resta una squadra capace di imporre il proprio gioco e sarà interessantissimo vedere due realtà diverse ma profondamente riconoscibili che si scontreranno a Bergamo. La Cremonese invece è ancora incredibilmente imbattuta: sarà l’effetto di Davide Nicola o altro, ma i grigiorossi hanno già fatto bellissimi passi verso la salvezza – anche se è molto presto per dirlo – e adesso arrivano a San Siro nella speranza di raccogliere almeno un pareggio.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 6^ GIORNATA

Ore 15:00 Lazio Torino 0-0

Ore 15:00 Parma Lecce 0-0

Ore 18:00 Inter Cremonese

Ore 20:45 Atalanta Como

