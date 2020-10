Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (6^ giornata)

RISULTATI SERIE A: GLI ANTICIPI CON ATALANTA E INTER

Un nuovo appuntamento con i risultati di Serie A ci conduce alla sesta giornata: sabato 31 ottobre sono in programma gli anticipi di un turno già importante, perché nel frattempo la classifica sta prendendo una sua definizione e potrebbe esserci qualche ribaltone, così come conferme in vetta e nelle posizioni utili a inseguire Europa e salvezza. Anche questa volta gli appuntamenti sono tre, senza però una partita di venerdì: alle ore 15:00 si parte con Crotone Atalanta che verrà disputata allo stadio Scida, alle ore 18:00 sarà San Siro ad aprire le sue porte per Inter Parma mentre alle ore 20:45 saremo al Dall’Ara, dove si gioca Bologna Cagliari. Dunque, troviamo due concrete pretendenti allo scudetto che si sfidano a distanza arrivando da contesti diversi, poi ammicchiamo a centro classifica con timide speranze europee ma vedremo coinvolta anche la lotta alla salvezza; dunque tuffiamoci nell’atmosfera dei risultati di Serie A per questi anticipi della 6^ giornata, provando a sviscerare alcuni dei temi principali legati a questo sabato.

RISULTATI SERIE A: IL CONTESTO

Negli anticipi della 6^ giornata che formano il quadro dei risultati di Serie A sarà importante vedere quello che faranno Atalanta e Inter: entrambe reduci dagli impegni di Champions League, nell’ultimo campionato avrebbero potuto puntare allo scudetto ma i meneghini hanno perso punti preziosi anche nel post-lockdown, mentre la Dea ha volato tra giugno e luglio ma era troppo distante per pensare di andare a riprendere la Juventus. Oggi, sono all’inseguimento del Milan ma gli orobici devono riscattare le due sconfitte consecutive, mentre i nerazzurri nel doppio impegno contro le big (la Lazio e i rossoneri) hanno ottenuto soltanto un punto e dunque dovranno fornire qualche risposta da questo punto di vista. Già con l’acqua alla gola il Crotone, che ha sì fermato la Juventus ma ha ottenuto solo quel punto nella classifica di Serie A; ancora in fase di costruzione e lancio il Parma ma potremmo dire anche un Bologna che fino a questo momento ha convinto poco soprattutto in fase difensiva, il Cagliari è una delle squadre che potrebbero togliersi grandi soddisfazioni in questa stagione di Serie A a patto che mantenga la costanza dei suoi risultati.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 6^ GIORNATA

Ore 15:00 Crotone Atalanta

Ore 18:00 Inter Parma

Ore 20:45 Bologna Cagliari

CLASSIFICA SERIE A

Milan 13

Napoli (-1), Sassuolo 11

Inter 10

Juventus, Atalanta, Sampdoria 9

Verona, Roma 8

Fiorentina, Cagliari, Lazio 7

Benevento 6

Spezia 5

Genoa*, Parma 4

Bologna, Udinese 3

Torino*, Crotone 1

* una partita in meno



