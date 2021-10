Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (7^ giornata)

RISULTATI SERIE A: PARI TRA CAGLIARI-VENEZIA NELL’ANTICIPO DI IERI

I risultati Serie A saranno protagonisti anche oggi, sabato 2 ottobre 2021: a dire il vero la settima giornata del massimo campionato è già cominciata ieri sera con il primo anticipo Cagliari Venezia, però sicuramente il turno che precede la prossima pausa per le Nazionali entrerà decisamente nel vivo solo nelle prossime ore, dal momento che saranno in programma come sempre tre anticipi al sabato, con il Derby della Mole in copertina ma senza dimenticare che giocherà anche l’Inter.

Ci attendiamo allora indicazioni molto significative anche per quanto riguarda la classifica di Serie A, le cui indicazioni cominciano ad essere significative anche se naturalmente il cammino verso qualsiasi obiettivo stagionale sarà ancora lunghissimo. Per le big ci sono naturalmente le incognite di una settimana caratterizzata dagli impegni nelle Coppe, mentre le medio-piccole hanno avuto l’intera settimana per prepararsi. Sarà un aspetto decisivo per determinare i risultati Serie A di oggi?

RISULTATI SERIE A: LE PARTITE DI OGGI

Andiamo allora a scoprire quali saranno le partite che nelle prossime ore arricchiranno il quadro dei risultati Serie A per la settima giornata 2021-2022, cominciata come detto già ieri perché invece non vi saranno posticipi al lunedì, quando già sarà scattata la sosta per le Nazionali. Il sabato comincerà dunque come di consueto alle ore 15.00, quando è in programma una sfida che potrebbe già essere significativa in zona salvezza, cioè Salernitana Genoa.

Alle ore 18.00 ecco il piatto forte, cioè il sempre affascinante derby della Mole Torino Juventus, al quale i granata arrivano a pari punti con i bianconeri, come è successo davvero raramente negli ultimi decenni. Staremo dunque a vedere che cosa potrà succedere nel tardo pomeriggio allo stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese, prima di cedere la parola al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove alle ore 20.45 si giocherà Sassuolo Inter, altra partita molto interessante per completare il sabato di Serie A.

RISULTATI SERIE A, 7^ GIORNATA

Ore 15.00 Salernitana Genoa

Ore 18.00 Torino Juventus

Ore 20.45 Sassuolo Inter

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 18

Milan 16

Inter 14

Roma, Fiorentina 12

Lazio, Atalanta 11

Empoli 9

Juventus, Torino, Bologna 8

Sassuolo, Udinese 7

Venezia, Verona, Sampdoria, Genoa 5

Spezia 4

Cagliari 3

Salernitana 1



