Risultati Serie A, classifica: diretta gol live score delle partite che si giocano sabato 18 ottobre per la settima giornata.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: SI RIPARTE CON UN BIG MATCH!

Ripartono con il botto i risultati Serie A, non si può dire altrimenti visto che alle ore 20:45 di sabato 18 ottobre è in programma Roma Inter, ma già alle ore 18:00 scende in campo il Napoli campione d’Italia in carica che è ospite del Torino, e spera di andare a riprendersi in solitaria il primo posto in classifica.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: pari all'Allianz Stadium! (5 ottobre 2025)

Vedremo tutto questo nella settima giornata, il ritorno in campo appunto dopo la sosta per le nazionali e in un giorno che a dire il vero sarà inaugurato da due partite, alle ore 15:00, come Lecce Sassuolo e Pisa Verona che strizzano maggiormente l’occhio alla zona calda della graduatoria, ma non solo vista la presenza dei neroverdi.

Risultati Serie A, classifica/ Pari a Bergamo! Diretta gol live score (oggi 4 ottobre 2025)

A proposito: il Sassuolo era partito perdendo le prime due partite, unica squadra a zero punti dopo 180 minuti, ma nelle altre quattro gare ha raccolto 9 punti mostrando solidità e qualità, bella soddisfazione per Fabio Grosso ma ora non si deve mollare, e in più oggi si affronta un grandissimo ex.

Eusebio Di Francesco, reduce dalla prima vittoria con il Lecce, è l’uomo che ha reso possibile il Sassuolo in Serie A e in Europa League aprendo una grande epopea che continua anche oggi, per lui sarà una partita speciale ma nei risultati Serie A di oggi non potrà lasciarsi andare alle emozioni, i salentini devono vincere.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Tris della Lazio! Diretta gol live score (oggi lunedì 29 settembre 2025)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: LE NUOVE SORELLE?

Si è detto delle due partite che caratterizzano questo sabato dedicato ai risultati Serie A, per quello che attualmente ci dice la classifica si può ben parlare di una sorta di ritorno ad un’epoca in cui esistevano le famose sette sorelle. Quattro di queste sono ancora le stesse, vale a dire la Roma che comanda la classifica insieme al Napoli, il Milan che insegue a due punti, poi appena più sotto Inter e Juventus; si è aggiunto il Napoli, queste cinque sono tutte racchiuse in tre punti con la sensazione però che ai bianconeri manchi ancora qualcosa per lo scudetto, la Roma va valutata nel lungo periodo e già stasera rischia.

I giallorossi però fino a questo momento hanno fatto benissimo, anche con una curiosità che alla lunga potrebbe pagare in positivo: l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha iniziato a volare grazie alla straordinaria propensione nell’andare a rete, la Roma del tecnico piemontese fa una fatica enorme a segnare ma per contro sta mostrando di essere quasi impenetrabile, dunque se Gasperini dovesse sistemare due o tre cose in attacco i giallorossi diventerebbero realmente pericolosissimi, intanto appunto i risultati Serie A ci presentano questa sfida dell’Olimpico contro l’Inter che chiaramente non si può ancora definire un esame di maturità ma che, se superata, potrebbe realmente iniziare a far sognare tutto il popolo romanista.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 7^ GIORNATA

Ore 15:00 Lecce Sassuolo

Ore 15:00 Pisa Verona

Ore 18:00 Torino Napoli

Ore 20:45 Roma Inter

CLASSIFICA SERIE A

Napoli, Roma 15

Milan 13

Inter, Juventus 12

Atalanta, Bologna 10

Como, Sassuolo, Cremonese 9

Cagliari, Udinese 8

Lazio 7

Parma, Lecce, Torino 5

Fiorentina, Verona 3

Genoa, Pisa 2