Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (8^ giornata)

RISULTATI SERIE A: OGGI IN CAMPO JUVENTUS, ATALANTA E LAZIO

Oggi, sabato 21 novembre 2020, tornano protagonisti dopo la sosta per le Nazionali i risultati Serie A. In programma infatti ci sono ben tre anticipi della ottava giornata, con la quale la Serie A 2020-2021 riprende la propria marcia che sarà decisamente spedita almeno fino a Natale, perché c’è molto terreno da recuperare rispetto a un anno “normale”, come questo evidentemente non può essere. Andiamo allora subito a scoprire quale sarà il programma di questi tre anticipi che faranno di nuovo muovere il quadro dei risultati Serie A dopo due settimane di pausa, dando anche un nuovo volto alla classifica del massimo campionato italiano di calcio: si partirà come al solito alle ore 15.00, quando ci sarà il fischio d’inizio di Crotone Lazio; seguirà alle ore 18.00 Spezia Atalanta, ancora una volta a Cesena che è la casa provvisoria dei neopromossi liguri; infine alle ore 20.45 torneranno in campo anche i campioni d’Italia in carica, perché sarà la volta di Juventus Cagliari. Un calendario interessante, che vedrà in campo tre delle quattro nostre rappresentanti in Champions League, che tornerà martedì e mercoledì.

RISULTATI SERIE A E CLASSIFICA: FOCUS BIANCONERO

Parlando dei risultati Serie A, possiamo adesso approfondire l’anomala situazione della Juventus, che sta facendo decisamente fatica ad ingranare il giusto ritmo per chi voglia vincere il decimo scudetto consecutivo. Vero che prima della sosta una bella vittoria all’Olimpico contro la Lazio è sfumata solo al 95′ minuto, tuttavia i numeri parlano di due sole partite vinte “sul campo” – escludendo la tormentata vicenda legata a Juventus Napoli – su sei disputate, contro Sampdoria e Spezia. Un periodo di apprendistato ci sta con un nuovo allenatore, a maggior ragione se il tecnico in questione è un debuttante assoluto. La vera fortuna della Juventus allora è che non ci sia nessuno che sta correndo a gran ritmo: anche la capolista Milan ha fatto due pareggi nelle ultime tre giornate, dunque il primo posto resta abbastanza vicino, a patto di tornare in breve tempo a marciare come è nella tradizione della Juventus, soprattutto nell’ultimo decennio.

RISULTATI SERIE A, 8^ GIORNATA

Ore 15.00 Crotone Lazio

Ore 18.00 Spezia Atalanta

Ore 20.45 Juventus Cagliari

CLASSIFICA SERIE A

Milan 17

Sassuolo 15

Napoli, Roma 14

Juventus, Atalanta 13

Inter, Verona 12

Lazio 11

Sampdoria, Cagliari 10

Fiorentina, Spezia 8

Bologna, Parma, Benevento 6

Torino, Genoa 5

Udinese 4

Crotone 2



