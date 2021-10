Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (8^ giornata)

RISULTATI SERIE A: GLI ANTICIPI DELL’8^ GIORNATA

I risultati di Serie A tornano a farci compagnia dopo la sosta per le nazionali: sabato 16 ottobre prende il via l’ottava giornata e saranno tre gli anticipi che vivremo, come sempre uno per fascia oraria. Si comincia alle ore 15:00 con la delicatissima Spezia Salernitana, sguardo diretto verso la corsa alla salvezza; alle ore 18:00 avremo il big match del sabato che sarà Lazio Inter, mentre alle ore 20:45 ci sposteremo a San Siro per il calcio d’inizio di Milan Verona. Sono dunque impegnate le due milanesi che peraltro sono in piena corsa per lo scudetto, ma anche la Lazio cercherà di rientrare in questo gruppo.

Il Verona rappresenta invece una squadra che nelle ultime due stagioni ha fatto ben oltre le aspettative, ha vissuto un esonero dopo poche settimane ma si è rilanciata con il nuovo allenatore, e ora va a caccia del colpo grosso al Meazza. Per sapere se riuscirà a ottenerlo bisognerà chiaramente aspettare che si giochi; a tale proposito, come sempre, possiamo ingannare l’attesa che ci separa dai risultati di Serie A provando a individuare alcuni dei temi principali che sono legati a queste interessanti partite per gli anticipi dell’ottava giornata.

RISULTATI SERIE A E CLASSIFICA: SITUAZIONE E CONTESTO

Dunque vediamo quello che potrebbe succedere nei risultati di Serie A per gli anticipi dell’ottava giornata. La nostra attenzione si concentra naturalmente sull’Olimpico, dove la Lazio reduce dal ko di Bologna ospita un’Inter che non ha ancora perso, ma che al momento si deve accontentare del terzo posto in classifica. Sarà chiaramente l’occasione utile per omaggiare Simone Inzaghi, nella speranza che la curva Nord sappia riconoscere al tecnico la giusta ovazione per aver riportato la squadra dove meritava, passando sopra ilcomunque doloroso addio dell’estate; intanto però Maurizio Sarri dovrà provare a rilanciarsi, e lo farà forte del fattore campo sapendo che battere i detentori dello scudetto potrebbe essere un bel colpo dal punto di vista mentale.

Per quanto riguarda il Milan, sei vittorie e un pareggio rappresentano un ruolino di marcia davvero straordinario per la squadra di Stefano Pioli; i rossoneri hanno realmente assunto consapevolezza nei loro mezzi e sono pronti a fare un ulteriore salto di qualità, pur dovendo stare attenti a un Verona che, oltre a essere stato “fatale” in più di un’occasione, ha dalla sua parte la fiducia e una rosa che è cambiata pochissimo rispetto agli ultimi due campionati, che sono stati davvero ottimi. Staremo allora a vedere quali saranno questi risultati di Serie A…

RISULTATI SERIE A: 8^ GIORNATA

Ore 15:00 Spezia Salernitana

Ore 18:00 Lazio Inter

Ore20:45 Milan Verona

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 21

Milan 19

Inter 17

Roma 15

Fiorentina 12

Lazio, Juventus, Atalanta, Bologna 11

Empoli 9

Torino, Verona, Udinese 8

Sassuolo 7

Sampdoria 6

Genoa, Venezia 5

Salernitana, Spezia 4

Cagliari 3



